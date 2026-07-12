Fostul lider din Qatar, şeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, s-a stins din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunță Reuters. Personalitate marcantă a lumii arabe, fostul emir a transformat radical micul stat din Golful Persic, propulsându-l în elita mondială a diplomaţiei, finanţelor şi mass-mediei. Deşi instituţiile oficiale de presă au confirmat decesul, motivele exacte din spatele dispariţiei sale nu au fost încă făcute publice.

Şeicul Hamad a rămas în istoria regiunii nu doar prin reformele sale, ci şi prin decizia rară de a renunţa de bunăvoie la conducere în favoarea noii generaţii. În vara anului 2013, după aproape două decenii în care a ghidat destinele ţării, el a predat conducerea fiului său, şeicul Tamim bin Hamad Al Thani. Acest gest a reprezentat o excepţie majoră într-un spaţiu geopolitic unde schimbarea liderilor se produce aproape exclusiv prin deces sau prin lovituri de stat.

Interesant este că însuşi şeicul Hamad preluase friele puterii în anul 1995, în urma unei acţiuni de palat care s-a desfăşurat fără violenţă, în timp ce tatăl său se afla în străinătate.

La momentul retragerii sale, fostul emir a transmis un mesaj clar poporului său: „Viitorul vă aşteaptă, voi, copiii această patrii, pe măsură ce intraţi într-o nouă eră în care tinerii lideri ridică steagul”. Retragerea sa strategică a fost interpretată la nivel internaţional ca o mişcare vizionară, menită să ofere o conducere dinamică şi adaptată cerinţelor unei populaţii tinere, în perioada marcată de efervescenţa Primăverii Arabe.

Sub conducerea sa directă, Qatarul a cunoscut o ascensiune economică fără precedent, transformându-se dintr-o peninsulă izolată într-un lider mondial pe piaţa energiei. Absolvent al renumitei Academii Militare britanice de la Sandhurst, şeicul Hamad s-a implicat activ încă din tinereţe în gestionarea şi exploatarea uriaşelor resurse de hidrocarburi ale ţării, stabilind bazele unui adevărat imperiu financiar.

Pe lângă succesele din sectorul energetic, el a înţeles importanţa influenţei globale prin intermediul mass-mediei. Fondarea şi susţinerea reţelei de televiziune Al Jazeera a transformat peisajul jurnalistic mondial. Postul a devenit rapid o voce puternică, capabilă să genereze ample dezbateri şi, nu de puţine ori, tensiuni diplomatice majore atât cu vecinii arabi, cât şi cu administraţia de la Washington.

Chiar şi în momentele delicate de după evenimentele din 11 septembrie, când reţeaua difuza mesaje ale grupărilor extremiste, Qatarul a reuşit să menţină un echilibru complex, găzduind pe teritoriul său o bază logistică esenţială pentru armata americană.

Strategia de extindere a mărcii de ţară a inclus investiţii masive în mari companii şi simboluri occidentale, cum ar fi achiziţia celebrului magazin Harrod’s din Londra sau transformarea Qatar Airways într-un gigant al aviaţiei internaţionale. Totuşi, cel mai vizibil vector de imagine a fost sportul de performanţă.

De la parteneriatele strategice cu cluburi mari precum FC Barcelona şi până la preluarea controlului total asupra echipei Paris Saint-Germain, Qatarul a devenit un nume de referinţă în fotbal. Apogeul acestei strategii l-a reprezentat organizarea Campionatului Mondial de Fotbal din anul 2022. Deşi întregul proces a fost însoţit de controverse legate de modul de obţinere a voturilor, evenimentul a demonstrat capacitatea organizatorică uriaşă a micului stat.

Dovadă a respectului de care se bucura, şeicul Hamad a fost aclamat îndelung de întreaga asistenţă la meciul de deschidere al turneului final, o confirmare a statutului său de părinte al Qatarului modern.