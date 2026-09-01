Larisa Cazacu, fostă componentă a echipei naționale de handbal a României și una dintre jucătoarele importante ale Hidrotehnicii Constanța, a murit la vârsta de 69 de ani. Fosta handbalistă avea probleme medicale și era internată în spital, iar Elena Frîncu, fosta sa colegă de echipă, vorbise cu ea cu doar două zile înainte.

Larisa Cazacu a făcut parte din generația care a dus Hidrotehnica Constanța din eșalonul secund până în partea superioară a handbalului feminin românesc. Sursele statistice ale perioadei îi atribuie 56 de selecții pentru echipa națională.

Elena Frîncu, fostă colegă a Larisei Cazacu și vicecampioană mondială cu România, știa că aceasta se confrunta cu probleme medicale și a spus că discutase cu ea în timp ce se afla internată.

„Este un moment trist pentru handbalul constănțean, pentru handbalul românesc. Știu că avea probleme medicale, am vorbit cu ea în urmă cu două zile, era în spital. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a declarat Elena Frîncu pentru Cuget Liber.

Cele două au evoluat împreună într-una dintre generațiile importante ale handbalului constănțean, care a reușit să obțină rezultate importante la scurt timp după promovarea în primul eșalon.

Cauza exactă a decesului Larisei Cazacu nu a fost anunțată public.

Larisa Cazacu a făcut primii pași în handbal la Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța, unde s-au format de-a lungul timpului numeroase jucătoare importante. A evoluat ca inter-centru, post care presupunea atât finalizarea fazelor de atac, cât și coordonarea jocului ofensiv.

În carieră a lucrat cu antrenori precum Traian Bucovală, Codruț Hănganu și Lucian Râșniță.

Performanțele obținute i-au adus și titlul de Maestru al Sportului.

Din lotul de referință al Hidrotehnicii au mai făcut parte Elena Frîncu, Istina Ilie, Georgeta Solomon, Valentina Sotilă, Violeta Duțu, Octavia Anghel, Constanța Cotîrla, Doina Călin, Elena Laza și Doina Ciungan.

La finalul sezonului 1976-1977, Hidrotehnica Constanța a reușit pentru prima dată promovarea în Divizia A, primul eșalon al handbalului feminin din România.

Larisa Cazacu s-a aflat în lotul pregătit de Traian Bucovală și Lucian Râșniță care a obținut această performanță. Echipa nu a avut nevoie de un sezon de acomodare după promovare. În stagiunea 1977-1978, Hidrotehnica a terminat campionatul pe locul al doilea, în spatele Universității Timișoara. Formația constănțeană avea atunci cea mai mică medie de vârstă din campionat, dar și cea mai mare medie de înălțime.

Antrenorul Lucian Râșniță avea să descrie ulterior ascensiunea echipei drept una „de rachetă”.

În sezonul următor, Hidrotehnica s-a menținut între formațiile importante ale campionatului și a terminat Divizia A pe poziția a treia.

Un alt rezultat important al generației din care a făcut parte Larisa Cazacu a venit în 1979, când Hidrotehnica s-a calificat în finala Cupei României. Partida s-a disputat pe 4 martie, la Cluj, împotriva formației Confecția București.

Echipa din Constanța a ratat trofeul la diferență de un singur gol, pierzând finala cu scorul de 13-14.

Performanța venea la mai puțin de doi ani după perioada în care Hidrotehnica evolua încă în eșalonul secund. Cu un an înainte, în 1978, echipa feminină a Constanței, formată în principal din jucătoarele Hidrotehnicii, câștigase Daciada, după o finală cu selecționata Bucureștiului.

Rezultatele obținute în acea perioadă au adus mai multe handbaliste constănțene în atenția echipei naționale, printre acestea aflându-se și Larisa Cazacu.

Documentele statistice din sezonul 1988-1989 o creditează pe Larisa Cazacu cu 56 de prezențe în echipa națională a României. Fosta handbalistă s-a remarcat și prin eficiența ofensivă în campionatul intern.

În mai 1986, clasamentul „Trofeului Sportul pentru eficacitate” o plasa pe poziția a treia între marcatoarele campionatului, cu 134 de goluri.

În fața sa se aflau Mariana Tîrcă, cu 158 de goluri, și Rodica Grigoraș, cu 152 de reușite.

Rezultatul arăta că Larisa Cazacu se menținea între cele mai eficiente marcatoare ale Diviziei A și în ultima parte a carierei.

Cariera fostei internaționale nu a fost legată exclusiv de Hidrotehnica Constanța.

În prima parte a anilor '80, Larisa Cazacu a evoluat și pentru Constructorul Baia Mare.

O statistică a marcatoarelor publicată la începutul anului 1982 o plasa printre cele mai eficiente jucătoare ale echipei din Baia Mare.

Ulterior, handbalista a revenit la Hidrotehnica, unde și-a continuat cariera.

Cea mai importantă perioadă a rămas însă cea petrecută la Constanța, unde a contribuit la promovarea din 1977 și la transformarea Hidrotehnicii într-o formație capabilă să lupte pentru primele poziții ale campionatului și pentru Cupa României.

Moartea fostei internaționale a României a provocat reacții în rândul celor care au cunoscut-o și al oamenilor din handbal.

„Cu regret, aflu de dispariția dintre noi a fostei handbaliste Larisa Cazacu, fostă componentă a Naționalei și afirmată în tricoul Hidrotehnicii Constanța. Dumnezeu să o odihnească!”, este unul dintre mesajele publicate după anunțarea decesului.

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei” și „Dumnezeu s-o odihnească în pace și lumină” sunt alte mesaje transmise în memoria fostei sportive.

Larisa Cazacu a rămas legată de una dintre cele mai importante perioade din istoria handbalului feminin constănțean, atât prin cele 56 de selecții la echipa națională, cât și prin rezultatele obținute alături de Hidrotehnica.