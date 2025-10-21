Justitie Breaking news

Doi timișeni au bătut un bărbat și apoi i-au dat foc

Comentează știrea
Doi timișeni au bătut un bărbat și apoi i-au dat focSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au transmis, luni seară, că au arestat doi bărbați suspectați de comiterea infracțiunii de omor, după ce ar fi bătut cu violență un bărbat și ulterior l-ar fi incendiat. Agresiunea s-a petrecut în locuința victimei, pe fondul unui conflict spontan, iar procurorii nu au putut stabili dacă aceasta era în viață în momentul incendierii.

Doi bărbați au fost arestați după ce au agresat și incendiat un alt bărbat în localitatea Ciacova

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în noaptea de 18 spre 19 octombrie 2025, doi bărbați s-au aflat în locuința victimei, unde, pe fondul unui conflict spontan, cei doi inculpați l-au agresat fizic pe bărbat, lovindu-l în repetate rânduri cu pumnii și picioarele în zona toracelui și a capului.

Cei doi inculpați l-au mutat pe bărbat, care era inconștient, într-o altă cameră, unde au continuat să-l lovească cu pumnii și picioarele înainte de a-l incendia.

Victima a fost acoperită cu haine și incendiată

Procurorii au transmis că, după ce bărbatul a fost bătut, inculpații l-au acoperit cu haine și i-au dat foc. Ulterior, cei doi suspecți au părăsit locuința, închizând ușa încăperii în care se afla victima. În acest moment, procurorii au precizat că nu se poate stabili dacă bărbatul mai era în viață în momentul incendierii.

O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o
O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
judecător

Sursa foto: dreamstime.com

Potrivit raportului medico-legal de necropsie, moartea bărbatului a survenit ca urmare a politraumatismului, inclusiv traumatism cranio-cerebral și toracic, cu fracturi multiple de stern și coaste.

Bărbatții urmează să fie prezentați în fața instanței

Cei doi bărbați urmează să fie prezentați pe 21 octombrie 2025 în fața Tribunalului Timiș, pentru a li se dispune arestul preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii au dus la audieri trei suspecți și doi martori, iar corpul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.

Tragedia s-a petrecut duminică, 19 octombrie, în jurul orei 21.00, când o femeie a sunat la 112 după ce un vecin nu îi mai răspundea la telefon și a observat fum gros ieșind pe fereastra locuinței acestuia. Echipajele de pompieri și poliție au descuiat ușa camerei și au găsit în interior trupul carbonizat al bărbatului, întins pe pat.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:27 - O româncă are pălăria lui Michael Jackson. A leșinat când a primit-o
10:18 - Explozie în Rahova. Ce a făcut gravida ucisă cu o zi înainte de explozie
10:10 - Un judecător numit de Biden tergiversează procesul lui Comey, fostul director FBI
10:03 - Tren direct între Aeroportul „Eugen Doga” și centrul Chișinăului. Călătoria va dura mai puțin de 20 de minute
09:51 - Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
09:45 - Un consilier prezidențial spune că România poate să scape de corupție

HAI România!

Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei

Proiecte speciale