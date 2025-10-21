Doi timișeni au bătut un bărbat și apoi i-au dat foc

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au transmis, luni seară, că au arestat doi bărbați suspectați de comiterea infracțiunii de omor, după ce ar fi bătut cu violență un bărbat și ulterior l-ar fi incendiat. Agresiunea s-a petrecut în locuința victimei, pe fondul unui conflict spontan, iar procurorii nu au putut stabili dacă aceasta era în viață în momentul incendierii.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în noaptea de 18 spre 19 octombrie 2025, doi bărbați s-au aflat în locuința victimei, unde, pe fondul unui conflict spontan, cei doi inculpați l-au agresat fizic pe bărbat, lovindu-l în repetate rânduri cu pumnii și picioarele în zona toracelui și a capului.

Cei doi inculpați l-au mutat pe bărbat, care era inconștient, într-o altă cameră, unde au continuat să-l lovească cu pumnii și picioarele înainte de a-l incendia.

Procurorii au transmis că, după ce bărbatul a fost bătut, inculpații l-au acoperit cu haine și i-au dat foc. Ulterior, cei doi suspecți au părăsit locuința, închizând ușa încăperii în care se afla victima. În acest moment, procurorii au precizat că nu se poate stabili dacă bărbatul mai era în viață în momentul incendierii.

Potrivit raportului medico-legal de necropsie, moartea bărbatului a survenit ca urmare a politraumatismului, inclusiv traumatism cranio-cerebral și toracic, cu fracturi multiple de stern și coaste.

Cei doi bărbați urmează să fie prezentați pe 21 octombrie 2025 în fața Tribunalului Timiș, pentru a li se dispune arestul preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii au dus la audieri trei suspecți și doi martori, iar corpul victimei a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Timișoara.

Tragedia s-a petrecut duminică, 19 octombrie, în jurul orei 21.00, când o femeie a sunat la 112 după ce un vecin nu îi mai răspundea la telefon și a observat fum gros ieșind pe fereastra locuinței acestuia. Echipajele de pompieri și poliție au descuiat ușa camerei și au găsit în interior trupul carbonizat al bărbatului, întins pe pat.