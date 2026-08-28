Doi cetățeni români se numără printre persoanele care și-au pierdut viața în incendiul izbucnit pe 21 august într-o clădire din orașul elvețian Thusis, unde funcționau un restaurant și mai multe locuințe, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Identificarea victimelor a fost finalizată la săptămână de la incendiu, iar autoritățile elvețiene au transmis informațiile Ambasadei României la Berna.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri seară că Ambasada României la Berna a fost informată de autoritățile elvețiene despre faptul că doi dintre cei decedați în urma incendiului erau cetățeni români.

„Ministerul Afacerilor Externe precizează că, în urma finalizării demersurilor de identificare a victimelor incendiului produs la data de 21 august 2026, în oraşul Thusis (Confederaţia Elveţiană), autorităţile elveţiene au informat Ambasada României la Berna cu privire la faptul că printre persoanele decedate se află şi doi cetăţeni români. Reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente, şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor”, a informat MAE, vineri seară.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanțe familiilor celor doi români care au murit în urma tragediei.

Reprezentanții misiunii diplomatice române din Elveția continuă să țină legătura cu autoritățile locale și sunt pregătiți să ofere sprijin consular, în limitele atribuțiilor.

Românii aflați în Elveția și care au nevoie de ajutor consular pot apela Ambasada României la Berna la numerele +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center-ului.

Pentru situații dificile, speciale și urgente este disponibil și numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Focul a izbucnit în noaptea de 21 august, la un restaurant din Thusis, un oraș din cantonul Grisons, în estul Elveției. Clădirea adăpostea atât localul, cât și locuințe, iar incendiul a provocat distrugeri importante.

În primele informații furnizate de poliția din cantonul Grisons, cinci persoane erau date dispărute după izbucnirea incendiului.

„În noaptea de joi spre vineri, un incendiu important a izbucnit la Thusis. Un restaurant cu locuinţe a fost ars complet. Cinci persoane au fost date dispărute”, a anunţat într-un comunicat poliţia din cantonul Grisons.

Mai multe persoane aflate în imobil au reușit să se salveze în timpul incendiului. Paisprezece oameni au ieșit din clădirea cuprinsă de flăcări, însă opt dintre ei au fost răniți.

„Paisprezece persoane au ieşit din clădirea în flăcări. Între ele se află opt răniţi, doi grav, doi moderat şi patru uşor”, preciza atunci poliţia.

Ulterior, una dintre persoanele declarate dispărute a fost găsită, potrivit presei elvețiene. Bilanțul tragediei a ajuns la patru persoane decedate, între victime aflându-se și cei doi cetățeni români identificați de autorități.