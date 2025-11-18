Dogioiu, două funcții în stat. Ponta: Toți deontologii din Sistemul de Propagandă tac precum peștii

Fostul premier Victor Ponta a criticat numirea Ioanei Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului Bolojan, în Consiliul de Administrație al Radioului Public, susținând că în trecut astfel de situații erau considerate incompatibile chiar de către cei care acum nu mai ridică nicio obiecție.

Ponta a invocat, pe pagina sa de Facebook, o situație similară din 2014, când un reprezentant al Executivului a renunțat la poziția din CA al TVR pentru a evita orice conflict de interese, acuzând că, în 2025, regulile sunt interpretate diferit pentru aceeași categorie de funcții.

Ponta a explicat că situația actuală reprezintă o dublă măsură față de criteriile de integritate invocate în trecut. El a amintit numirea lui Corneliu Calotă în funcția de purtător de cuvânt al Guvernului în 2014, moment în care acesta a demisionat imediat din CA al TVR pentru a evita orice formă de incompatibilitate. La acea vreme – spune Ponta – președintele TVR, Stelian Tănase, insista că funcțiile sunt incompatibile.

Ponta compară acel episod cu numirea Ioanei Dogioiu în CA al Radioului Public, în condițiile în care ea este deja purtător de cuvânt, și critică lipsa de reacție a celor pe care îi numește „deontologi”.

„2014- L-am numit purtător de cuvânt al Guvernului pe Corneliu Calotă, un profesionist care, în acel moment, era membru ales în Consiliul de Administrație al TVR. A demisionat imediat din CA pentru a nu fi incompatibil cu activitatea de la Guvern. Președintele TVR era Stelian Tănase (un alt sinecurist clasic al «dreptei», cu o limbă la fel de catifelată ca Liiceanu și cu același apetit pentru funcții la stat, tipic categoriei lor). Acesta explica foarte principial de ce nu se poate ca un membru al CA al TVR să fie și purtător de cuvânt al Guvernului.

2025- Purtătorul de cuvânt al Guvernului, aflat deja în funcție, primește un loc în Consiliul de Administrație al Radioului Public. Toți deontologii din Sistemul de Propagandă tac precum peștii. Aștept să văd ce spune Stelian Tănase acum.

Așa cum explic mereu: IPOCRIZIA UCIDE; iar tupeul și obrazul gros al celor care știu doar să dea lecții altora, pentru ca apoi să facă exact invers când ajung în funcții, este alimentat de faptul că le merge mereu. Unii oameni se comportă și se lasă tratați ca niște foci – sunt păcăliți și manipulați grosolan, iar ei nu învață nimic niciodată.”

Ioana Dogioiu a declarat că procedura de numire a fost analizată în prealabil de juriști, astfel încât numirea să fie „cât se poate de corectă”.

Ea deține rang de secretar de stat, ceea ce, potrivit legii incompatibilităților, nu permite în mod normal ocuparea unei poziții într-un Consiliu de Administrație. Dogioiu a afirmat însă că există o excepție clară în lege: membrii Guvernului pot reprezenta statul în Consilii de Administrație ale unor instituții publice, companii sau regii autonome, în situații în care un interes public o impune.

În mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale (...), în cazul în care un interes public impune aceasta

Dogioiu a mai declarat, pentru hotnews.ro, că această excepție se aplică și situației sale, întrucât Radioul Public este o instituție de serviciu public, nu o societate comercială, iar Guvernul Bolojan va adopta un memorandum care va oficializa cumulul de funcții:

„Înainte de a fi luată decizia, echipa de juriști de la Guvern a analizat legislația astfel încât numirea să fie cât se poate de corectă. Este posibil să ocup ambele funcții și pentru că nu este vorba despre un Consiliu de Administrație al unei societăți comerciale, Radioul Public fiind un serviciu public. Guvernul va adopta un memorandum care să permită această situație”, a psu Dogioiu.