Exclusiv. Momentul transmis de TVR cu o lună înainte de Revoluție. Milioane de români au văzut cum lui Ceaușescu i s-a cerut să plece

Nicolae Ceaușescu mesaj de contestare, în direct, la televizor. Părea un scenariu imposibil înainte de Revoluție. Dar, care s-a petrecut sub ochii a câteva milionae de români. Evenimentul s-a petrecut la peste 2.000 de kilometri distanță de București. Este 11 octombrie 1989, seara unei zile cenușii, într-o țară deprimată și adusă la exasperare. Milioane de români așteaptă un eveniment rar. Un meci de fotbal, transmis la TV. În primul rând, emoțiile erau legate de certitudinea difuzării jocului. Cu o lună înainte, Steaua - Dinamo (0-3) nu s-a văzut la televizor.

Acum, la Copenhaga, România joacă împotriva Danemarcei. O victorie îi duce pe „tricolori” la Mondialul din Italia 1990, după o pauză de 20 de ani. În teren, Hagi, Sabău, Balint sau Cămătaru, pe bancă, Emeric Ienei. De partea cealaltă, frații Laudrup, Schmeichel sau Kent Nielsen. România e zdrobită de danezi, scor 0-3. Și urmează să joacă cu gândul la strămoșeasca expresie „cu cuțitul la os”, ultimul meci din grupă, tot împotriva nordicilor, pe Ghencea.

La Copenhaga, au fost momente uluitoare pentru români. La un moment dat, în repriza a doua, la peluza din dreapta se poate vedea un banner cu mesajul „Ceaușescu nu”. Cadrele au fost preluate, bineînțeles, și de TVR, meciul fiind transmis de danezi. Într-una dintre capturi se poate vedea cum Gheorghe Hagi se uită, probabil, mirat, la bannerul respectiv. A mai existat un mesaj, neidentificat însă pe rezumatul găsit pe Youtube: „Ceaușescu pleacă”.

Azi, momentul care i-a făcut pe mulți români să urle de bucurie, ca și cum „tricolorii” ar fi marcat, poate părea insignifiant. În acele vremuri, însă, șoptit, pe la colțuri, s-a dezbătut mai mult decât meciul în sine. De menționat că partida de la Copenhaga a fos transmisă de Ion Ghițulescu, și la radio, și la TV, din motive de economie.

Bineînțeles, mesajul bannerelor, afișate ostentativ (în acele vremuri UEFA nu interzicea mesajele politice), au ajuns și la urechile soților Ceaușescu. A doua zi, într-o ședință cu scântei a Comitetului Politic, la care au participat cei doi dictatori și printre alții, prim-ministrul Constantin Dăscălescu, s-a discutat despre desființarea cluburilor Steaua și Dinamo.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Ați văzut, aseară, ce s-a întâmplat la meciul de fotbal. Mi se pare că se ocupă un membru al guvernului de sport.

Tov. Constantin Dăscălescu: Pur și simplu lipsă de organizare.

Tov. Elena Ceaușescu: Dar nici nu este nevoie să ocupe un membru al Guvernului. Au jucat foarte prost.

Tov. Nicolae Ceaușescu: Are și guvernul o răspundere. Guvernul răspunde și de sport și de cultura. Așa este legea! Trebuie să mergem să mâncăm bătaie cu 3-0?

Tov. Elena Ceaușescu: În orice caz, ne-au făcut de râs.

Tov. Nicolae Ceaușescu: I-am spus lui Bobu că dacă aici nu câștigă cele două puncte, pur și simplu desființăm cluburile care au dat jucătorii în echipa națională. Să le comunicați și celor de la Interne – le-am spus și eu la telefon – Armata este și ea aici? Au avut și ei jucători.

Tov. Silviu Curticeanu: Tovarășul Milea nu este prezent la ședință, fiind la Buzău, la alegeri.

Tov. Nicolae Ceaușescu: O să audă. Repet, desființăm toate cluburile care au dat jucători, dacă aici nu câștigă.

Este fără dubii că Nicolae și Elena Ceaușescu aveau o zi foarte proastă. E de presupus că motivul nu a fost rezultatul în sine, ci bannerele văzute de milioane de români. Cei doi dictatori nu erau pasionați de fotbal. Pentru ei, sportul era un mijloc de control al maselor, un eveniment care să-i mai țină preocupați, uneori, pe cetățeni. Nu a mai existat un moment în care Nicolae Ceaușescu să fi fost atât de vehement. Deși, România ratase Mondialele din 1974, 1978, 1982, 1986 în mandatul său de conducător al țării.

La începutul anilor '80, Ceaușescu s-a enervat pentru că Ministerul de Interne și cel all Apărării se luptau pe frontul fotbalului. Și zisese, în treacăt, că, dacă e cazul, cele două cluburi se pot desființa, pentru că el nu are nevoie de bătăi de cap în această zonă.

Deznodământul e cunoscut. În ziua de 15 noiembrie 1989, România învinge Danemarca, scor 3-1, și se califică la Mondialul din Italia. Ceaușescu e executat alături de soția sa, la Revoluție, în ziua de 25 decembrie.