DNA trebuie să-i restitue fostului primar Cherecheș banii confiscați

După o serie de 15 amânări, la șapte ani după ce a fost pus pe rol, există un verdict în dosarul în care fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș era acuzat că ar fi luat mită pentru transportul piritei aurifere. Instanța din Maramureș a hotarât că fostul primar de Baia Mare, Cătălin Cherecheș, trebuie să primească înapoi o sumă considerabilă. Care i-a fost confiscată de procurori. Fiindcă ar fi fost mită.

Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut azi, 20 august, apel la sentința pronunțată ieri. Dosarul în care i-au fost confiscați banii fostului primar e cunoscut ca„Mită pentru pirită”.

Tribunalul Maramureș a hotarât ieri că "Respinge propunerea formulată de Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj cu privire la confiscarea specială a sumei de 150.000 USD pretins primită cu titlu de mită de către inculpatul C C(...). Conform art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare". Fostul primar, prin avocații săi, a reclamat tergiversări și abuzuri procedurale. Care au împiedicat finalizarea rapidă a procesului.

Cătălin Cherecheș, care a câștigat un mandat de primar din închisoare, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în 2018. Era acuzat împreună cu alţi patru inculpaţi. Într-un nou dosar pentru luare de mită în formă continuată.Unul dintre cei patru inculpați era miliardarul elvețian Marco Wermelinger. În cazul celor patru inculpați a intervenit prescripția. A rămas de judecat doar mita pe care ar fi primit-o Cătălin Cherecheș.

Dosarul se referă la transporturile de pirită auriferă contractate cu firma elveţiană. Procurorii spuneau că elvețienii, împreună cu alte două companii, au transportat pirita din diferite depozite în Gara din Baia Mare. Iar de aici spre portul Constanţa. Conform anchetatorilor, Cherecheș ar fi refuzat autorizația de transport celor două firme. El ar fi cerut mită. Sub forma unei sponsorizări, pe lângă taxa legală percepută.

Conform rejust.ro, Cătălin Cherecheș ar fi "primit suma de 150.000 USD, disimulată în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare și unul în valoare de 90.000 USD încheiat la data de 20.05.2013 între aceeași societate comercială și Handbal Club Municipal Baia Mare, Secția de fete. Parte din această sumă, respectiv 50.000 lei, fiind virată de către clubul de handbal în baza unui „contract cadru privind derularea de campanii de comunicare..."

"Independent de soluţia pronunţată cu privire la măsurile asigurătorii, instanţa fondului avea obligaţia legală de a se pronunţa cu privire la măsura de siguranţă a confiscării speciale. Cu privire la suma de 150.000 USD pentru că măsurile asigurătorii vizează doar indisponibilizarea unor bunuri în scopurile prevăzute de art. 249 C.p.p. neafectând esenţa dreptului.Această omisiune a instanţei fondului nu poate fi corijată de către instanţa de control judiciar căci astfel s-ar încălca principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală...Dormnul Wermelinger arată că ulterior încheierii contractului, datorită cantității mari de pirite aurifere ce trebuiau transportate pe raza Mun.Baia Mare a urmărit să aibă o relație bună cu autoritățile locale. Fiind dorința sa să doneze ceva orașului", scrie rejust.ro în motivarea hotarârii

