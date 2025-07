Justitie DNA arată trocul dintre „grupul Coldea” și clientul penal: Bani contra Libertate







Rechizitoriul întocmit de procurorul DNA este stufos, are peste 200 de pagini, dar cuprinde extrem de multe referiri la probe. Inclusiv există redări ale convorbirilor dintre cei patru inculpați – generalii (r) Coldea și Dumbravă, avocatul Doru Trăilă și Dan Tocaci, omul lor de legătură. Sunt stenograme din care reiese cum se făcea trocul dintre inculpați și clienții „consiliați” în problemele lor cu dosarele penale.

În actul de trimitere în judecată a celor patru inculpați, plus niște suspecți, sunt doi clienți cărora li s-a promis că, dacă plătesc niște sume considerabile pentru consultanță și intervenții în justiție, nu vor înfunda pușcăria, iar afacerile firmelor lor vor fi lăsate să se dezvolte. Stenogramele mai multor discuții dintre inculpați și omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul Sanimed și martor denunțător în dosarul întocmit de DNA, relevă un adevărat troc: Bani contra Libertate.

Există, de asemenea, și mărturii ale altor oameni în afara celor doi clienți penali cărora li se promisese că vor fi scăpați dacă plătesc, astfel că procurorul Mihaela Iorga Moraru a reușit să contureze un cerc relațional greu de imaginat. Pe lângă generalii Coldea și Dumbravă, mai sunt oameni din anturajul serviciului pe care l-au condus cândva. Unii sunt martori în acest dosar, pentru alții s-au făcut disjungeri și anchetele vor continua.

Avocatul Trăilă recunoaște că toate acțiunile erau avizate de generali

Un fragment edificator din dosarul DNA arată cum toată activitatea grupului infracțional era bine organizată, iar deciziile aparțineau generalilor Florian Coldea și Dumitru Dumbravă. Clienții trebuiau să fie bine verificați, după ce erau recomandați de cineva de încredere. În cazul lui Cătălin Hideg garanția a venit de la inculpatul Dan Tocaci, prietenul celor doi generali.

„În cadrul unei alte întâlniri cu martorul denunțător, inculpatul Trăilă Doru Florel a confirmat că modul de acțiune este discutat cu inculpatul Dumbravă Dumitru, precum și faptul că orice discuție cu martorul era comunicată între inculpați, fiecare dintre ei lăsându-i impresia că îl susține în fața celorlalți inculpați”, consemnează procurorul DNA și redă textul unei discuții între avocatul Trăilă și clientul penal Cătălin Hideg, anchetat inițial de procurorii din Parchetul EPPO.

În dialogul de mai jos, Hideg îi spune avocatului Trăilă că a avut o discuție cu generalul Dumbravă și cu Dan Tocaci, omul de legătură și a explicat situația că nu are suma cerută (n.r. 600.000 de euro) și nici posibilitatea de a pleca în străinătate ca să aducă bani de acolo.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Ă... cum ați avansat cu domnu'... ca discuție?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Deci, am vorbit cu prietenu' nostru (n.r. Dumitru Dumbravă) și a zis că...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Știu, că am fost la el... ă... ieri sau alaltăieri, nu mai știu când m-am văzut cu el, și mi-a zis că ați fost la dânsu'.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Mi-a zis că a înțeles situația.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: îhâm!

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Și, de fapt, am explicat-o de la-ncepul, nu neapărat că... a fost o chestie de a... și... Na! În mare, lucrurile nu au fost așa... n-au decurs așa cum au... au fost... [râde]...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: cum ar fi părut că se vor întâmpla.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da. Cam așa... Cel puțin asta am lămurit în mare că... am vorbit un lucru... Am explicat situația legată de plecarea mea acolo, care e... era absolut necesară pentru că altfel, în România, n-am nicio variantă să...

Avocatul Trăilă îi arată lui Hideg posibilitatea să-l scape de controlul judiciar

TRĂILĂ DORU-FLOREL: ... [neinteligibil] ... într-un viitor destul de ...[neinteligibil]... de Curtea de Apel, ne vom lămuri pe chestia legată de controlu 'judiciar în ceea ce vă vizează pe durata asta. Adică... Bun, există posibilitatea, tehnic vorbind, să... ă... rămânem fără control judiciar, adică să nu mai aveți nicio interdicție de niciun fel. Asta înseamnă că sunteți in poziția în care ar trebui să vă obțineți și buletin normal și pașaport, și toate celelalte.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: V-am zis că și eu am vorbit cu dumnealui (n.r. generalul Dumbravă), mi-a zis că v-ați văzut cu domnu' TOCACI sau... Cum îl chema?

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: cu DAN, da.

Trăilă face referire la „Șeful” supărat, consemnat în rechizitoriu ca fiind generalul Coldea

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Așa. Ideea de bază e următoarea: că dânsul, ca și mine, suntem mai, oarecum mai, hai să zicem, eu am fost oarecum mai relaxat și am înțeles ideea că eu sunt mai conectat la fenomenu' de afaceri decât sunt ei. Dar șeful dumnealui a fost cel mai supărat pe dumneavoastră dacă mă întrebați pe mine. Și mie mi-a transmis, prin dumnealui, a zis că sunt un fraier. Și că nu trebuie să fac așa afaceri. Eu i-am explicat că trebuie să mai vedem și oamenii de lângă noi, nu numai așa... Dar dânsul a fost cel supărat pentru că a zis: „ Domnule, oamenii care nu au [neinteligibil]... "

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Păi da, da 'e... ă...

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Eu i-am explicat că ține de alte evenimente...

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Da.

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Dânsul mi-a spus: „Dom'le, da ' noi nu i-am promis niciodată, ci vom face noi ceva în legătură cu plecatu ' din țară. Noi i-am spus ne ocupăm de dosar. .. obținem ceva pozitiv”. Mie așa mi-a zis.

HIDEG ROBERTINO-CĂTĂLIN: Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Nu, nu, nu. Dânsul, nu neapărat personal, dar prietenu '... celălalt... Nu, a zis că... undeva în octombrie, noiembrie rezolvăm problema, pentru că altfel... Eu de atunci am fost cu DAN TOCACI am vorbit clar: uite, pot să fac numai în condițiile astea. Deci, am: zis la început ...[neinteligibil]... am mințit... ă... am păcălit pe cineva, am vrut să spun ceea ce nu voiam să audă cineva sau de ce aș fi făcut chestia asta?

TRĂILĂ DORU-FLOREL: Da. ”.

(volumul 8, fila 212-213,218, proces verbal de redare a fișierului „ Trăilă l.m4a ”, extras cu ocazia percheziției informatice)

Relația strânsă, de 25 de ani, dintre inculpați, distrusă de Hideg. „M-ai făcut de căcat!”

Concluzia procurorului DNA: „Inculpatul Trăilă Doru - Florel a susținut în mod explicit că echipa lor funcționa după modelul unei structuri militare, că inculpatul Coldea Florian era liderul și își impunea autoritatea în cadrul grupului, fiind cel care trebuia să își dea acordul cu privire la demersurile pe care le efectuau și care controla și partea financiară a activității, iar cu privire la fluxul informațional și comunicarea deciziilor în cadrul grupului a precizat că aveau loc întâlniri periodice cu inculpatul Dumbravă Dumitru care transmitea informații către inculpatul Coldea Florian și invers”.

De asemenea, procurorul dă detalii despre relația de prietenie existentă între intermediarul Dan Tocaci și generalii Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă. În cadrul discuțiilor cu Cătălin Hideg, inculpatul Dan Tocaci a vorbit de relația de prietenie cu inculpații pe care o are de 25 de ani. Era total nemulțumit de cum decurgeau lucrurile, i-a adus reproșuri lui Hideg, slobod la gură.

„TOCACI DAN-VICTOR: Cătăline, Cătăline, te rog eu frumos, mi-am luat-o în bot și mi-o iau. Aștia... oamenii ăștia mă știu cu ei de 25 ani. Sunt prietenii mei. Cum ai fost și tu cu mine de am stat la un pahar de spriț și asta. Nu i-am rugat niciodată nimic, te-am rugat... Am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele că m-am băgat în căcatul ăsta. Ai înțeles? Cea mai mare.

Că am zis să te ajut. Să te ajut, că... aia. M-ai înțeles? Nu vreau să fac... Eu te-am rugat frumos. M-ai făcut de căcat!

(…) Și ți-am spus: acuma, pentru ei, eu m-arunc în fața mașinii. Pentru ei. Că eu știu cine sunt oamenii ăia. Eu știu cine sunt oamenii ăia”.