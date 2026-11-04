Novak Djokovic s-a calificat în turul al doilea al turneului Paris Masters, după ce l-a învins marți pe Valentin Vacherot, în trei seturi, scor 6-7 (5), 7-5, 6-1. La 39 de ani și 164 de zile, tenismenul sârb a devenit cel mai vârstnic jucător care câștigă un meci în istoria competiției, depășind o performanță care îi aparținea lui Jimmy Connors din 1991.

Cap de serie numărul 10, Djokovic a avut nevoie de două ore și 35 de minute pentru a trece de reprezentantul statului Monaco, clasat pe locul 27 ATP. Victoria are o semnificație aparte pentru fostul lider mondial: anul trecut, Vacherot îl eliminase în semifinalele turneului de la Shanghai, în două seturi, cu 6-3, 6-4.

Succesul obținut în fața lui Vacherot i-a adus lui Djokovic un loc aparte în istoria turneului de la Paris. Sârbul a devenit cel mai în vârstă jucător care a câștigat vreodată un meci în competiția inaugurată în 1986.

Precedentul record era deținut de americanul Jimmy Connors, care obținuse o victorie la Paris în 1991, la vârsta de 39 de ani și 56 de zile. Djokovic a depășit această bornă, ajungând la 39 de ani și 164 de zile în momentul succesului cu Vacherot.

În această ierarhie, următorul nume este cel al spaniolului Feliciano Lopez, care avea 39 de ani și 43 de zile la ultima victorie obținută în turneu. Gilles Simon, cu 37 de ani și 308 zile, și Ivo Karlovic, cu 37 de ani și 245 de zile, completează primele cinci poziții.

Victoria din primul tur i-a adus lui Djokovic și egalarea unei alte performanțe statistice. Sârbul a ajuns la 61 de naționalități diferite ale adversarilor pe care i-a învins în carieră, egalând recordul francezului Gael Monfils.

Valentin Vacherot, reprezentantul statului Monaco, a fost adversarul prin care Djokovic a atins această bornă. Rafael Nadal se află în urma celor doi, cu victorii împotriva unor jucători din 60 de țări, în timp ce Roger Federer a înregistrat adversari învinși din 58 de naționalități.

Novak Djokovic, de șapte ori câștigător al turneului de la Paris, are nevoie de un parcurs cât mai bun la această competiție pentru a-și păstra șansele de calificare la Turneul Campionilor de la Torino, programat între 15 și 22 noiembrie.

În turul al doilea, sârbul îl va întâlni pe australianul Rinky Hijikata, clasat pe locul 83 ATP și venit din calificări. Pentru Djokovic, turneul parizian reprezintă ultima ocazie de a acumula punctele necesare pentru a ajunge între cei opt jucători care vor participa la competiția de final de sezon.