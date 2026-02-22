Discuții despre Visa Waiver, la Washington. Ce urmează pentru români

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut la Washington, potrivit MAI, o întâlnire cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, pentru a discuta cooperarea în securitate și programul Visa Waiver.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a efectuat o vizită la Washington, unde a avut vineri o întâlnire cu Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării în domeniul securității, managementului migrației și combaterii criminalității organizate.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat provocările emergente în securitatea transfrontalieră. Ministrul Predoiu a subliniat importanța unității Transnational Criminal Investigative Unit (TCIU) de la București, creată în parteneriat cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Această structură funcționează ca un hub regional, cu acoperire pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, și a fost prezentată ca un exemplu de cooperare unică în regiune.

Oficialul român a prezentat programele implementate împreună cu autoritățile americane pentru prevenirea rapidă a amenințărilor la adresa securității.

Printre acestea se numără Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și Automated Targeting System – Global (ATS-G), instrumente care permit identificarea și evaluarea eficientă a riscurilor în traficul internațional de persoane și mărfuri.

Un subiect central al discuțiilor a fost Programul Visa Waiver, la care România și-a exprimat interesul public major.

„Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect”, se arată în comunicatul MAI.

Totodată, Cătălin Predoiu a propus consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității TCIU de la București, sugestie primită cu interes de partea americană.