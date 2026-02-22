Discuții despre Visa Waiver, la Washington. Ce urmează pentru români

International

Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut la Washington, potrivit MAI, o întâlnire cu secretarul pentru Securitate Internă al SUA, Kristi Noem, pentru a discuta cooperarea în securitate și programul Visa Waiver.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a efectuat o vizită la Washington, unde a avut vineri o întâlnire cu Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii.

Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea cooperării în domeniul securității, managementului migrației și combaterii criminalității organizate.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au abordat provocările emergente în securitatea transfrontalieră. Ministrul Predoiu a subliniat importanța unității Transnational Criminal Investigative Unit (TCIU) de la București, creată în parteneriat cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Macron i-a scris lui Trump și i-a cerut să anuleze sancțiunile americane aplicate unor cetățeni europeni: Se bazează pe analize greșite
Macron i-a scris lui Trump și i-a cerut să anuleze sancțiunile americane aplicate unor cetățeni europeni: Se bazează pe analize greșite
Cum vor fi transmise alertele, în funcție de tip și gravitate. Actualizările RO-Alert, explicate de Arafat
Cum vor fi transmise alertele, în funcție de tip și gravitate. Actualizările RO-Alert, explicate de Arafat

Această structură funcționează ca un hub regional, cu acoperire pentru Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina, și a fost prezentată ca un exemplu de cooperare unică în regiune.

Sursa foto: MAI

Programele comune pentru prevenirea amenințărilor

Oficialul român a prezentat programele implementate împreună cu autoritățile americane pentru prevenirea rapidă a amenințărilor la adresa securității.

Printre acestea se numără Enhanced Border Security Partnership (EBSP) și Automated Targeting System – Global (ATS-G), instrumente care permit identificarea și evaluarea eficientă a riscurilor în traficul internațional de persoane și mărfuri.

Un subiect central al discuțiilor a fost Programul Visa Waiver, la care România și-a exprimat interesul public major.

Partea română a subliniat interesul public major pe care această temă îl are în România și a prezentat instrumentele tehnice deja operaționalizate. A fost convenită continuarea dialogului și a cooperării pe acest subiect”, se arată în comunicatul MAI.

Totodată, Cătălin Predoiu a propus consolidarea prezenței reprezentanților DHS în cadrul unității TCIU de la București, sugestie primită cu interes de partea americană.

3
