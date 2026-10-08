Director de bancă din București, suspectat că a luat bani din contul unui client

Un bărbat de 45 de ani, care a ocupat funcția de director într-o bancă din București, este cercetat pentru că ar fi transferat peste 500.000 de lei din contul unui client în propriul cont. Poliția Capitalei a făcut joi, 8 octombrie, o percheziție în acest dosar, iar suspectul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Un fost director al unei unități bancare este suspectat că și-ar fi însușit peste 500.000 de lei din banii unui client, prin 13 operațiuni efectuate fără acordul acestuia. Faptele ar fi avut loc în perioada 2022–2023, când bărbatul, în vârstă de 45 de ani, lucra în cadrul băncii respective. Dosarul penal vizează săvârșirea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Poliția Capitalei, bărbatul ar fi realizat mai multe operațiuni prin care a transferat sumele respective în propriul cont.

Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat joi, 8 octombrie 2026, o percheziție domiciliară în București, în cadrul dosarului penal. Anchetatorii au ridicat mai multe documente considerate relevante pentru stabilirea împrejurărilor în care au fost efectuate transferurile.

„Pentru administrarea materialului probator, astăzi, 8 octombrie 2026, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe înscrisuri revelante în cauză”, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul a fost identificat și dus la audieri, pentru a fi întrebat în legătură cu operațiunile financiare investigate.

După administrarea probelor, anchetatorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de bărbatul în vârstă de 45 de ani.

„În baza probatoriului administrat în cauză, față de bărbatul de 45 de ani a fost dispusă măsura controlului judicar, pentru 60 de zile”, se arată în comunicatul Poliției.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Poliția a arătat că percheziția a avut ca scop strângerea probelor necesare în dosar și că efectuarea acesteia nu înlătură prezumția de nevinovăție.