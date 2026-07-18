Dinamo București a anunțat oficial transferul fundașului dreapta spaniol Darío Benavides, care a semnat un contract valabil până la finalul lunii iunie 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon. Mutarea vine cu doar o zi înaintea debutului formației în noul sezon al Superligii.

Clubul din Ștefan cel Mare își completează astfel lotul înaintea primei etape, în care va întâlni Petrolul, în deplasare, duminică, 19 iulie, de la ora 19:30. Benavides este văzut ca soluția pentru postul de fundaș dreapta, după plecarea lui Maxime Sivis, transferat în Rusia.

Potrivit anunțului făcut de Dinamo, Darío Benavides a semnat un angajament valabil pentru următoarele două sezoane, până la 30 iunie 2028. Înțelegerea include și posibilitatea extinderii contractului pentru încă un an, în funcție de evoluțiile sale și de obiectivele clubului.

Fundașul spaniol, în vârstă de 23 de ani, este un produs al academiilor UD Almería și Sevilla FC, una dintre cele mai apreciate școli de fotbal din Spania. El a reușit să debuteze în La Liga pentru prima echipă a Sevillei, înainte de a continua să acumuleze experiență la Sevilla Atlético.

După perioada petrecută în fotbalul spaniol, Benavides și-a continuat cariera în Belgia, la La Louvière. În sezonul precedent, fundașul dreapta a bifat 23 de apariții în prima ligă belgiană și a contribuit cu două pase decisive, fiind un jucător utilizat constant în defensiva echipei.

Profilul său este cel al unui fundaș de bandă cu disponibilitate la efort, capabil să participe atât la faza defensivă, cât și la construcția acțiunilor ofensive.

Parcursul său prin academiile spaniole și experiența acumulată în Belgia reprezintă argumentele pe care Dinamo mizează înaintea noului sezon.

Transferul a fost oficializat cu puțin timp înaintea debutului echipei în ediția 2026-2027 a Superligii. Dinamo va juca primul meci al sezonului în deplasare, împotriva Petrolului, partida fiind programată duminică, 19 iulie, de la ora 19:30.

Conducerea clubului a fost activă în această perioadă de mercato, încercând să acopere posturile rămase descoperite după plecările din această vară. Venirea lui Benavides face parte din strategia de consolidare a lotului înaintea unui sezon în care Dinamo își propune un parcurs mai solid în campionat.

Transferul fundașului spaniol oferă antrenorului o nouă variantă pentru flancul drept al apărării și marchează una dintre ultimele mutări importante realizate de club înaintea startului oficial al noii stagiuni.