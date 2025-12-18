Din Rusia, cu dragoste!

Indonezia, cea mai mare țară arhipelag din lume, cu 17.508 insule (dintre care doar aproximativ 6.000 sunt locuite), a fost o colonie olandeză timp de peste 300 de ani, sub numele de Indiile de Est Olandeze (Nederlands-Oost-Indië); la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, la 17 august 1945, ea și-a declarat independența, stabilindu-și capitala la Jakarta (fostă Batavia). Astăzi, cei aproximativ 280 de milioane de locuitori fac din Indonezia a patra cea mai populată țară din lume și, totodată, statul cu cea mai mare comunitate musulmană.

Compania Olandeză a Indiilor de Est a fost înființată la 20 martie 1602, la Amsterdam, de către Johan van Oldenbarnevelt, pentru a concura cu portughezii și englezii. Ea a devenit prima companie listată la bursă din istorie, cu acțiuni ce puteau fi cumpărate și vândute liber. În perioada sa de glorie, acorda dividende spectaculoase, de până la 40% pe an, fiind considerată de istorici primul mare concern multinațional. A fost, probabil, cea mai de succes companie din toate timpurile: prin comparație, ar fi ca și cum Apple sau General Electric ar deține astăzi țări întregi.

După jumătatea secolului al XVII-lea, Compania Olandeză a Indiilor de Est a devenit cea mai mare din lume, cu peste 50.000 de angajați și o armată privată de zeci de mii de soldați. Ea a introdus cultura piperului și s-a bucurat de profituri uriașe datorită monopolului asupra comerțului cu condimente, transformând Olanda în cea mai bogată țară a Europei. Statistic, și-a eclipsat toți rivalii în comerțul asiatic; potrivit unor estimări, era de aproape zece ori mai mare decât a doua companie ca mărime, Compania Engleză a Indiilor de Est.

Compania deținea puteri cvasi-guvernamentale: monopol asupra comerțului, dreptul de a negocia și semna tratate ca un stat suveran, de a bate monedă, de a întemeia colonii și construi fortărețe. Avea capacitatea de a iniția războaie de cucerire, soldate adesea cu masacre, foamete, spolierea economiilor locale, depopulări și defrișări masive ale unor insule din Pacific. De asemenea, putea închide și executa condamnați la moarte.

În cei aproape două sute de ani de existență, compania a trimis peste mări — în special în Asia — aproximativ un milion de coloniști și marinari, mai mult decât toate celelalte puteri europene la un loc. Aproximativ 65% dintre aceștia nu s-au mai întors niciodată, pierind în aventurile extrem de riscante ale expansiunii coloniale.

Compania Olandeză a Indiilor de Est a fost dizolvată oficial la 31 decembrie 1799. Falimentul ei a fost cauzat de o combinație de factori economici, politici și de management: corupție endemică, războaie costisitoare care au generat datorii uriașe și concurența tot mai dură a Companiei Britanice a Indiilor de Est. În esență, deși a fost, pentru o perioadă, cea mai profitabilă corporație din istorie, compania a devenit prea mare, prea rigidă și prea coruptă pentru a se adapta schimbărilor geopolitice și economice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

Izaäk Rutte (1909–1988) a fost director al companiei comerciale Jacobson Van den Berg & Co., cu sediul în Batavia, capitala Indiilor de Est Olandeze. Iminența războiului cu Japonia a dus la mobilizarea sa ca locotenent de infanterie în Armata Regală a Indiilor de Est Olandeze; după capitularea acesteia, în 1942, la Java, el a fost internat într-un lagăr japonez de prizonieri de război. Soția sa, Petronella Hermanna Dilling, a fost internată în lagărul Tjideng din Batavia, împreună cu sora ei și cei trei copii. Ea nu a supraviețuit detenției, murind cu puțin timp înainte de eliberarea lagărului de către Aliați, la 20 iulie 1945.

Izaäk Rutte s-a întors în Olanda împreună cu cei trei copii și s-a recăsătorit cu Hermina Cornelia Dilling, sora soției sale decedate. Din această căsătorie s-a născut, la 14 februarie 1967, Mark Rutte.

Înainte de intrarea în politică, Mark Rutte a lucrat la Unilever PLC, o companie multinațională britanică cu sediul la Londra, formată în 1930 prin fuziunea companiei britanice Lever Brothers (săpun) cu compania olandeză Margarine Unie (margarină). Ultima sa funcție în cadrul grupului a fost aceea de manager de resurse umane, într-o subsidiară a companiei.

Olandezul duce o viață aparent modestă la Haga, orașul său natal: locuiește în aceeași casă cumpărată în perioada studenției, merge la serviciu cu bicicleta și cântă la pian la un nivel apropiat de cel profesionist.

Mark Rutte nu a fost niciodată căsătorit și nu are copii. Întrebat insistent de presă despre viața sa personală, a declarat în mod constant că nu este homosexual, că nu orientarea sexuală, ci lipsa cronică de timp l-a împiedicat să aibă o relație stabilă. În 2016, a remarcat cu ironie că „ultimul tabu în Olanda este să trăiești singur”. Mark este cel mai tânăr dintre cei opt frați; unul dintre ei, Wim, a murit de SIDA în anii ’80.

Mezinul familiei Rutte a ocupat funcții politice de prim rang în Țările de Jos. Între 2010 și 2024 a fost prim-ministru — cel mai longeviv din istoria modernă a țării. De-a lungul carierei sale politice, a traversat numeroase crize și scandaluri fără a-și deteriora imaginea publică, câștigând porecla de „Teflon Mark”, întrucât nimic nu părea să se „lipească” de el.

În octombrie 2024, Mark Rutte a devenit al paisprezecelea secretar general al NATO, adică șeful celei mai puternice organizații politico-militare de pe glob.

Mark Rutte este, fără îndoială, un bărbat inteligent, educat, rasat, prezentabil — chiar frumușel și subțirel. Sunt calități respectabile, dar care nu îl califică automat pentru cea mai importantă funcție a Alianței Nord-Atlantice.

Jon Henley, corespondent The Guardian, îl descria drept un bun manager, mai degrabă decât un conducător. Și pe bună dreptate: un conducător adevărat nu este un manager mai eficient. Este cu totul altceva, diferența nefiind de grad, ci de natură.

Managerul administrează prezentul; el operează în termeni de eficiență, proceduri și rezultate imediate. Conducătorul, în schimb, gândește în ani și generații, nu în trimestre; el creează sens, direcție și destin. Principala calitate prin care un conducător adevărat este superior unui bun manager este viziunea.

Conducătorul vede viitorul și anticipează — nu reacționează. Oferă o direcție clară chiar și atunci când drumul este periculos. Autoritatea sa nu derivă din funcție, ci din caracter: din capacitatea de a lua decizii grele, de a uni destine, nu doar de a coordona interese; de a transforma diversitatea în forță, de a reconcilia tabere, de a construi loialitate dincolo de contracte. Mai ales, din coerența dintre ceea ce spune și ceea ce face.

Un manager poate fi ascultat. Un conducător adevărat este urmat. Nu pentru că impune, ci pentru că inspiră — prin exemplu personal, prin sens, prin asumarea sacrificiului. Oamenii pot lucra pentru un manager; sunt însă gata să se jertfească pentru un conducător adevărat.

Managerul operează într-un context dat, dar conducătorul creează contextul, el știe ce moștenește și ce lasă în urmă, știe că deciziile sale vor fi judecate de istorie, nu doar de presă. Un bun manager face ca lucrurile să meargă bine; un conducător adevărat face ca lucrurile să merite.

Managerii sunt necesari. Dar într-o situație de criză, cum este un război - testul suprem - națiunile, armatele și marile comunități nu sunt salvate de manageri, ci de conducători adevărați — oameni cu viziune, caracter și curaj.

Deși Mark Rutte nu posedă aceste calități și nu are, în mod evident, viziune — pe care, de altfel, a ironizat-o cândva, comparând-o cu un elefant care îți obturează vederea — el dorește să-și depășească propria condiție. Viziunea sa, ca fost manager la Unilever PLC ajuns în fruntea NATO, este una singură și obsesiv repetată: Rusia se pregătește febril să atace Europa, să atace Alianța Nord-Atlantică.

Această teză, în Europa aflată deja în situație de criză din cauza războiului ruso-ucrainean, este reluată aproape zilnic de la cel mai înalt nivel al NATO. Potrivit lui Mark Rutte, Armata Rusă ar urma să treacă, într-un viitor apropiat Rubiconul, linia care separă NATO de Rusia.

Ceea ce Mark Rutte nu explică niciodată este motivul. Care ar fi interesul Rusiei de a ataca o alianță militară net superioară — militar, economic, financiar și demografic? Ce ar urma să facă Rusia cu Europa după o eventuală cucerire? Să o desființeze? Să o anexeze? Să-i transforme locuitorii în hiloți? Să-i deporteze în Gulagul siberian?

Nimic din toate acestea nu este explicat. Există doar afirmația brută, repetată mecanic: „Rusia ne va ataca.”

În consecință — spune Rutte — europenii trebuie să se pregătească pentru un război „de amploarea celui îndurat de bunicii și străbunicii noștri”, adică pentru Al Treilea Război Mondial, cu distrugeri totale și zeci de milioane de morți.

Răspunsul Rusiei nu a întârziat: „Pare a fi declarația unui reprezentant al unei generații care a reușit să uite ce a fost cu adevărat Al Doilea Război Mondial. Domnul Rutte, prin astfel de declarații iresponsabile, nu înțelege despre ce vorbește.”

Din păcate pentru Europa, afirmația este perfect adevărată.

Rusia este o țară imensă, cu un popor vechi și o cultură solidă. O civilizație care a transformat șahul — sportul minții — într-un sport național; care ocupă peste o optime din suprafața locuită a planetei și care deține cele mai mari bogății naturale din lume. Să nu uităm nici de cele aproximativ 5.500 de focoase nucleare aflate în arsenalul său strategic.

Cu excepția unei civilizații extraterestre, niciun stat de pe glob nu poate distruge Rusia fără a fi, la rândul său, șters de pe fața pământului în câteva minute.

Se pune, așadar, întrebarea firească: poate reuși fostul manager de resurse umane de la Unilever PLC — săpun și margarină — acolo unde cele mai puternice armate ale epocii lor, La Grande Armée a lui Napoleon și Wehrmachtul lui Adolf Hitler, au eșuat lamentabil?

Despre ruși se poate spune orice, dar un lucru este cert: rușii nu sunt proști.

Dimpotrivă, Rusia a dat unii dintre cei mai mari creatori ai spiritului european: Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Ceaikovski, Rahmaninov, Musorgski. Literatura, muzica, știința și șahul rusesc exprimă anticipație, răbdare, gândire strategică pe termen lung.

Diplomația rusă este una dintre cele mai vechi și mai coerente tradiții diplomatice ale Europei continentale. Rusia nu negociază pentru mâine, ci pentru decenii — uneori pentru secole. De la cancelariile țariste până la Ministerul de Externe contemporan, diplomația rusă a fost caracterizată de continuitate, un atribut rar într-un Occident dominat de cicluri electorale scurte și lideri efemeri. Rușii nu își schimbă doctrina diplomatică odată cu guvernul; o ajustează, o rafinează, dar nu o abandonează.

Un merit incontestabil al diplomației ruse este cunoașterea profundă a adversarului. Diplomații ruși citesc Occidentul cu atenție aproape filologică: îi cunosc slăbiciunile, fracturile interne, ipocriziile, dar și orgoliile. De aceea, Rusia este rareori surprinsă strategic; poate fi constrânsă, poate fi presată, dar nu este luată prin surprindere intelectual.

Un alt atu major este rezistența la presiune. Diplomația rusă nu cedează sub sancțiuni, izolare sau demonizare mediatică. Are capacitatea de a funcționa în condiții ostile, de a construi relații alternative, de a aștepta până când contextul se schimbă. Occidentul negociază sub presiunea opiniei publice; Rusia negociază sub presiunea istoriei.

Într-o lume a declarațiilor grandilocvente și a promisiunilor fragile, diplomația rusă rămâne dură, consecventă și memorabilă. Poate fi contestată, poate fi criticată, dar nu poate fi ignorată. Iar într-un sistem internațional dominat de haos și volatilitate, aceasta este — paradoxal — una dintre cele mai solide forme de respect.

Un popor care a pierdut zeci de milioane de oameni în războaie nu intră cu ușurință într-un conflict mondial. A presupune că o asemenea civilizație ar porni deliberat un război total cu NATO, fără un calcul rece, lucid și extrem de bine fundamentat, înseamnă fie naivitate periculoasă, fie manipularea conștientă a fricii publice.

Mark Rutte nu explică niciodată de ce Rusia s-ar angaja într-o acțiune sinucigașă. Faptul că Rusia a atacat Ucraina este prezentat drept dovada unui expansionism global inevitabil. În realitate, Moscova susține că în Ucraina există teritorii locuite majoritar de ruși pe care le consideră ca aparținându-i de drept și pe care le revendică, mai ales după ce populația rusofonă a fost supusă unui proces de deznaționalizare — un proces comparabil cu cel îndurat de românii și ungurii din Ucraina.

Nu există nicio comparație serioasă între Europa și aceste teritorii. Acolo, cu mult înainte de invazia rusă din 2022, s-au purtat lupte intense vreme de peste opt ani, între separatiștii ruși și armata ucraineană. A vorbi despre un automatism istoric prin care Rusia ar urma să atace întreaga Europă înseamnă a ignora contextul, proporțiile și logica reală a conflictului.

Istoria ne arată fără echivoc că, dacă România sau Ungaria ar fi de câteva ori mai puternice decât Ucraina, ar acționa la fel pentru a-și recupera teritoriile care le-au fost smulse cu forța și „făcute cadou” Ucrainei de defuncta URSS. Aceasta nu este morală sau imorală — este pur și simplu logica dură a istoriei, este realpolitik.

Mark Rutte greșește fundamental atunci când afirmă că Rusia va ataca Europa, deoarece transformă un risc geopolitic într-o certitudine istorică. Această confuzie este gravă — strategic, logic și politic. Un principiu clasic al realismului politic, formulat limpede de Bismarck, spune clar: nu intențiile contează, ci potențialul real.

Rusia pur și simplu nu are niciun interes rațional să atace NATO. O asemenea acțiune ar însemna o confruntare directă cu Statele Unite, distrugerea rapidă a infrastructurii militare ruse, colaps economic total și un risc existențial pentru regimul de la Moscova — desigur, presupunând că nu s-ar recurge la arme nucleare. Articolul 5 al NATO nu este poezie diplomatică; este un mecanism automat de război total. Chiar și în logica cinică a Kremlinului, un asemenea scenariu este irațional. Rusia este brutală, dar nu este sinucigașă.

Ceea ce face Mark Rutte este tipic pentru liderii care trebuie să justifice bugete militare uriașe: retorică de mobilizare, nu diagnostic strategic. Problema apare atunci când această retorică este prezentată drept adevăr inevitabil, inducând panică și anulând orice gândire diplomatică sau realistă.

Istoria ne arată că marile războaie pornesc adesea din profeții auto-împlinite, nu din necesitate. Adevăratul pericol nu este adversarul, ci discursul care pregătește războiul. Iar aici Mark Rutte nu greșește doar factual — greșește moral și istoric. Când liderii declară inevitabil un război, repetă obsesiv scenarii apocaliptice și elimină nuanța, ei pregătesc psihologic conflictul, exact așa cum Europa a făcut-o înainte de 1914.

Un om de stat adevărat descurajează fără isterie, apără fără să provoace, vorbește rar despre război și mult despre pace. Rusia este un adversar dificil, uneori brutal, adesea cinic, dar nu este pe punctul de a ataca Europa.

Afirmațiile lui Mark Rutte sunt exagerate strategic, periculoase politic, comode ideologic și sărace intelectual. Europa nu are nevoie de profeți ai războiului, ci de lideri care înțeleg istoria, proporția și tragicul puterii.

Mark Rutte, managerul de la Unilever ajuns în fruntea NATO, se dovedește incapabil să înțeleagă un lucru esențial: adevăratul pericol nu este momentul în care Rusia ar ataca Europa, ci clipa în care NATO ar răspunde cu forța sa copleșitoare și ar fi pe punctul să zdrobească Armata Roșie. Pentru că atunci, pusă în fața unui pericol existențial, Rusia ar fi obligată — conform propriei Constituții și doctrinei sale strategice — să recurgă la armamentul nuclear din dotare.

Întrebarea care se ridică este simplă și înfricoșătoare: va fi oare cineva capabil să oprească, încă de la lansare, sau să distrugă în aer miile de rachete cu încărcătură nucleară lansate simultan de pe uscat, de pe mare, din aer și din adâncul oceanelor, de pe submarinele atomice? Probabil că nu! Dar dacă un asemenea lucru ar fi, totuși, posibil, acea entitate nu este, cu siguranță, de origine terestră.

În cele din urmă, Mark Rutte le cere europenilor să se pregătească să moară cu milioanele într-un război pe care el însuși îl alimentează retoric. Nu ne spune însă nimic despre exemplul său personal — acel exemplu pe care ar trebui să îl ofere un conducător adevărat.

Mark Rutte este un bărbat singur. Nu are copii. Nu are fii care să fie trimiși în linia întâi. Războiul pe care îl invocă, cu lejeritatea unui funcționar de birou, se va purta exclusiv cu sângele altora.

O lege simplă, dreaptă și extrem de eficientă pentru prevenirea războaielor ar putea fi aceasta: din prima zi a conflictului, toți fiii apți de luptă ai celor care au împins țara spre război să fie trimiși direct pe front. Fără excepții. Fără amânări. Așa ar fi normal. Așa ar fi corect.

Olanda a exploatat Indonezia timp de trei secole, jefuind sistematic bogățiile arhipelagului și folosindu-i locuitorii ca forță de muncă lipsită de drepturi, la limita sclaviei. Mark Rutte, olandezul din Haga, a ținut România la ușa Spațiului Schengen timp de paisprezece ani, sub pretexte succesive, într-un joc cinic de șantaj politic și economic. A dorit să o exploateze, să o blocheze, să o împiedice să devină un concurent real pe piața europeană.

În tot acest timp, Rutte s-a dovedit un dușman neîmpăcat al României. Din cauza politicilor și veto-urilor sale, România a pierdut peste 25 de miliarde de euro. A fost umilită, batjocorită, disprețuită, marginalizată — redusă la statutul de cerșetor tolerat, lipsită de respect chiar din partea celor care se declarau „parteneri” în Uniunea Europeană și NATO.

Astăzi, Țara Lalelelor, a felinarelor roșii și a coffee shop-urilor unde se consumă cannabis și hașiș nu mai are importanța de altădată; ea este, cel mult, țara de origine a șefului NATO, managerul Mark Rutte. Conducătorul adevărat — cel care poartă, în ultimă instanță, responsabilitatea tuturor acțiunilor lui Rutte — nu se află însă pe continent, ci acolo unde se află sediul central al multinaționalei Unilever PLC. Acolo unde se practică o diplomație redutabilă, singura comparabilă ca anvergură cu diplomația rusă. Acolo unde s-a născut Ian Fleming, creatorul lui James Bond.

Adevăratul conducător poartă un alt nume. Albion. Perfidul Albion.

