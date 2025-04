Politica Digi 24 este în centrul unui nou scandal. Acuzații grave înainte de marea dezbatere







Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE) și candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN), a anunțat că refuză să participe la dezbaterea electorală organizată de Digi24 la Palatul Cotroceni. Motivul invocat este selecția discriminatorie a candidaților invitați, considerată de Predoiu o formă de manipulare a opiniei publice.

Predoiu a fost invitat la dezbaterea organizată de Digi24, însă a decis să nu participe, acuzând postul de televiziune de segregarea candidaților. Atitudinea de acum este similară cu cea din campania precedentă.

Silviu Predoiu a criticat și Administrația Prezidențială, nu doar Digi 24

Silviu Predoiu a menționat că, în campania anterioară, echipa sa de campanie a primit răspunsuri evazive privind formatul dezbaterilor, iar acum, deși se promovează o dezbatere cu toți candidații, în realitate sunt invitați doar cinci dintre cei unsprezece înscriși în cursă.

„A vota informat în alegerile prezidențiale înseamnă, în primul rând, a cunoaște cine sunt toți cei care candidează”, este mesajul postat de Predoiu pe pagina personală de Facebook. Acesta a subliniat că toți candidații au îndeplinit criteriile legale pentru a intra în cursă și merită să fie cunoscuți de electorat.​

Predoiu a criticat și implicarea Administrației Prezidențiale în organizarea dezbaterii, acuzând-o de partizanat. El a menționat că președintele interimar Ilie Bolojan a pus la dispoziție Sala Unirii de la Palatul Cotroceni pentru desfășurarea dezbaterii, garantând alegeri „corecte și transparente”. Cu toate acestea, Predoiu consideră că selecția candidaților invitați contravine acestui principiu.​

„Segregarea candidaților și selecționarea unor favoriți, la mijlocul campaniei, pe criterii ce s-au dovedit eronate în alegerile precedente, reprezintă o încercare de manipulare, o încercare de influențare a votului”, a afirmat Predoiu.​

Silviu Predoiu nu participă la dezbaterea organizată de Digi 24

În semn de protest față de această abordare, Silviu Predoiu a decis să nu participe la dezbaterea organizată de Digi24. El consideră că participarea sa ar legitima o practică nedemocratică și discriminatorie, care afectează atât candidații omiși, cât și cetățenii români care vor vota în aceste alegeri.​

„Refuz să fiu complice la demersul de manipulare a opiniei publice și voi declina invitația de a participa la dezbaterea din deschiderea Dezbaterii”, a concluzionat Predoiu.​

Dezbaterea organizată de Digi24 la Palatul Cotroceni a fost promovată ca un eveniment major în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2025. La dezbatere au fost invitați doar cinci dintre cei unsprezece candidați înscriși în cursă. Decizia a generat critici din partea celor excluși.​

Administrația Prezidențială, prin vocea președintelui interimar Ilie Bolojan, a susținut că dezbaterea va fi „corectă și cinstită”. Și că o să ofere electoratului oportunitatea de a cunoaște programele și ideile candidaților. Cu toate acestea, selecția limitată a participanților a fost percepută de unii candidați, inclusiv de Silviu Predoiu, ca o formă de manipulare și influențare a votului.​

Mesajul integral publicat de Silviu Predoiu

EvZ publică integral mesajul lansat de Silviu Predoiu pe pagina personală de Facebook: Astăzi ar fi trebuit să particip la o dezbatere la DIGI24 TV, o dezbatere la care am fost invitat chiar la startul campaniei electorale.

Am ezitat în a accepta, având în vedere modul în care DIGI24 a segregat candidații în campania precedentă. Atunci, întrebările colegilor din echipa de campanie au primit răspunsuri evazive: avem mai multe tipuri de dezbateri, încă nu știm care va fi programul, vă oferim această dezbatere, nu avem un studio suficient de mare încât să intre toți candidații, vor fi mai multe serii de 2-3 etc. Am acceptat, din respect pentru publicul DIGI și cu speranța că echipa editorială a învățat ceva din alegerile anulate.

De câteva zile DIGI24 promovează agresiv DEZBATEREA candidaților ce va avea loc la Palatul Cotroceni, în sala Unirii, locație pusă la dispoziție de Președintele Interimar Ilie Bolojan, cel care a garantat că de această dată vor exista alegeri „corecte și transparente”, pentru a se „organiza niște dezbateri foarte corecte și foarte cinstite, pe care grupurile media să le organizeze și care să fie transmise în mod direct, în toate mijlocele de comunicare (…) să vedem candidați, să vedem dezbateri, să vedem programe, să vedem idei și atunci românii își fac o imagine corectă și pot da într-adevăr un vot așa cum consideră de cuviință”.

Doar că, la fel ca și anul trecut, această dezbatere va avea loc cu 5 candidați, nu cu toți cei 11 înscriși în cursă.

Ca unul care a studiat fenomenul FAKE NEWS și mecanismele prin care se produce manipularea maselor, înțeleg că ceea ce face DIGI 24, sub acoperișul ADMINISTRAȚIEI PREZIDENȚIALE de această dată, deși sub standardul ”să votăm informați”, este în esență o acțiune de dezinformare.

A vota informat în alegerile prezidențiale înseamnă, în primul rând, a cunoaște cine sunt toți cei care candidează, pentru că toți au trebuit să îndeplinească criteriile prevăzute de lege pentru a ajunge în postura de candidați. A vota informat înseamnă a avea acces la proiectele candidaților, la sistemul lor de principii și valori, la modul în care aceștia se raportează la o temă sau alta.

Segregarea candidaților și selecționarea unor favoriți, la mijlocul campanei, pe criterii ce s-au dovedit eronate în alegerile precedente reprezintă, din punctul meu de vedere, o încercare de manipulare, o încercare de influențare a votului, o încercare de inducere a ideii că doar acești candidați merită luați în considerare, o anulare a principiului egalității de șansă invocat de CCR în motivarea anulării alegerilor și, pe cale de consecință, o practică profund nedemocratică. Iar faptul că Președintele interimar și Administrația Prezidențială cauționează acest demers vădit partizan nu face decât să accentueze gravitatea situației.

Consider că această abordare este discriminatorie și jignitoare atât pentru candidații omiși, întrucât cu toții am avut de îndeplinit aceleași condiții pentru intrarea în cursă, cât și pentru cetățenii români care vor vota în aceste alegeri, ca urmare refuz să fiu complice la demersul de manipulare a opiniei publice și voi declina invitația de a participa la dezbaterea din deschiderea Dezbaterii.