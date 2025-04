Politica Cine îl finanțează pe Silviu Predoiu. Culisele campaniei electorale. Video







Exclusiv. Invitatul zilei al podcastului „Hai România”, moderat de jurnalistul Robert Turcescu, a fost Silviu Predoiu, candidat la alegerile prezidențiale și fostul număr doi al SIE între 2005 și 2018.

Silviu Predoiu, care a lucrat sub conducerea lui Gabriel Vlase, Teodor Meleșcanu, Mihai Răzvan Ungureanu și Claudiu Săftoiu, ocupând de mai multe ori postul de director interimar al SIE, a atins subiecte sensibile și necunoscute publicului larg.

Unul dintre acestea e reprezentat de modul în care oamenii de afaceri din România, controversați sau nu, încearcă să obțină susținerea partidelor mari sau a posibililor președinți în timpul campaniilor electorale.

Oamenii de afaceri susțin și PNL, și PSD în același timp

Întrebat de jurnalistul Dan Andronic dacă a fost susținut de oameni de afaceri, Silviu Predoiu a admis că a primit semne că există interes, dar a preferat să nu accepte ofertele.

„Am primit oferte cu atașamente. Eu nu am plecat de la premisa de rea intenție. Nu au fost atât de mulți la câțiva v-ați gândi. Eu fost câțiva. Eu am zis că primesc orice fel de sprijin atâta vreme cât e formalizat. Dar nu voiau să se vadă (n.red. Oamenii de afaceri). Ce au spus ei - eu pot să bănuiesc orice - e că „Domne, dacă află aștia de la PSD și PNL - că eu le-am dat și lor - că v-am dat și dumneavoastră....Altul a spus că dacă îmi dă bani pentru campanie, o să zică lumea că e de la SIE”.

Silviu Predoiu despre diferența între el și Marcel Ciolacu

Chiar dacă a ieșit cu cel mai mic scor la alegerile prezidențiale anulate, Silviu Predoiu consideră că diferența între el, Mircea Geoană, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă a fost făcută de buget. În timp ce Silviu Predoiu și-ar fi finanțat campania doar din economiile personale, fără propagandă pe Tik-Tok de tipul Călin Georgescu, liderii PSD și PNL au folosit milioane de euro fără rezultate notabile la ultimele alegeri.

„Multă lume mă întreabă: De ce candidați din nou? Într-un fel în care în spate nu se află curiozitatea ci: De ce candidezi, bă,din nou? Ce cauți, bă, acolo? Uitând că eu candidez cu declarațiile mele, nu ale unor consilieri străini, îmi pun postările mele, pe care le scriu eu seara, nu pun un grup plătit.

Candidez pe banii mei, pe economiile mele. De aia am avut campanie de 80.000 de lei. Atât am putut! Rezultatul meu a fost ca al domnului Ciolacu. Eu am pierdut, el a pierdut. Eu am pierdut pe 80.000 de lei, el a pierdut pe 14 milioane de euro. Mi se pare că am pierdut mult mai onorabil decât Geoană, Ciucă și ceilalți”, a declarat Silviu Predoiu la podcastul „Hai România”