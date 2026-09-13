Veniturile pensionarilor din România diferă semnificativ în funcție de județul în care aceștia au lucrat și de categoria profesională din care fac parte. În timp ce aproximativ un milion de persoane primesc pensia minimă, anumite categorii de pensionari beneficiază de venituri medii lunare de peste 25.000 de lei. Datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) evidențiază discrepanțele dintre pensiile din Capitală, cele din județele cu venituri mai reduse și pensiile de serviciu, potrivit Antena 3 CNN.

În România, aproximativ un milion de pensionari au venituri la nivelul pensiei minime, stabilită la 1.281 de lei pe lună. Această sumă este acordată prin intermediul indemnizației sociale, destinată persoanelor ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor nu ating pragul minim garantat de stat.

Astfel, pensionarii pentru care cuantumul rezultat în urma calculului contributiv este mai mic decât 1.281 de lei primesc o sumă suplimentară până la atingerea acestui nivel. În unele cazuri, pensia calculată poate fi cuprinsă între 1.000 și 1.200 de lei, iar diferența este acoperită prin indemnizația socială.

Datele CNPP arată că șase din zece pensionari au pensii mai mici decât media națională. Situația pune presiune asupra persoanelor care depind de venituri reduse pentru acoperirea cheltuielilor de zi cu zi.

Capitala se află pe primul loc în clasamentul pensiilor medii în funcție de județ și municipiu. În București, pensia medie ajunge la aproximativ 3.581 de lei pe lună, în timp ce în Sectorul 1 valoarea medie depășește 4.100 de lei.

La polul opus se află mai multe județe din Moldova și sudul României, unde pensiile medii sunt cu peste 1.000 de lei mai mici decât cele din Capitală.

Județele cu cele mai mici pensii medii sunt:

Botoșani: 2.229 de lei pe lună;

Vrancea: 2.274 de lei;

Vaslui: 2.283 de lei;

Giurgiu: 2.291 de lei;

Suceava: 2.359 de lei.

Diferența dintre pensia medie din București și cea din Botoșani este de aproximativ 1.350 de lei lunar.

Hunedoara și Brașov se află printre județele cu pensii ridicate

După București, județele cu cele mai mari pensii medii sunt Hunedoara, Brașov și Gorj. Valorile înregistrate în aceste zone sunt următoarele:

Hunedoara: 3.494 de lei pe lună;

Brașov: 3.330 de lei;

Gorj: 3.312 lei.

Diferențele dintre județe sunt legate, în principal, de evoluția economică a fiecărei regiuni, de nivelul salariilor obținute în perioada activă și de structura ocupațională a populației. Persoanele care au lucrat în industrii cu salarii mai mari sau au acumulat stagii contributive îndelungate pot beneficia de pensii mai ridicate.

Potrivit regulilor sistemului public de pensii, cuantumul pensiei este stabilit pe baza punctajelor acumulate de-a lungul perioadei de activitate și a contribuțiilor plătite.

Cele mai mari diferențe apar atunci când pensiile obișnuite sunt comparate cu veniturile din sistemul pensiilor de serviciu. Datele CNPP indică valori medii de ordinul zecilor de mii de lei pentru anumite categorii profesionale.

Magistrații, respectiv judecătorii și procurorii, beneficiază de o pensie medie de 25.638 de lei pe lună. Suma este echivalentă cu aproximativ 20 de pensii minime de 1.281 de lei.

În topul pensiilor de serviciu se află și foștii angajați din aviația civilă, cu o pensie medie lunară de 22.502 lei.

Alte categorii înregistrează următoarele valori medii:

Foștii angajați ai Curții de Conturi: 10.727 de lei pe lună;

Personalul auxiliar din instituțiile publice: aproximativ 7.340 de lei lunar.

Aceste valori evidențiază diferențele dintre pensiile stabilite în funcție de contribuțiile la sistemul public și pensiile de serviciu, acordate în condițiile prevăzute de legislație.

Discuțiile despre veniturile pensionarilor au loc și pe fondul măsurilor fiscale aplicate pensiilor care depășesc anumite praguri. Premierul Ilie Bolojan a susținut recent că măsurile adoptate anul trecut, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru anumite pensii, trebuie menținute pentru păstrarea echilibrului bugetului Sănătății.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că autoritățile analizează posibilitatea prelungirii, după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei plătesc CASS. Măsura ar putea contribui la acoperirea unui deficit estimat la câteva miliarde de lei, asociat noii Legi a salarizării.