Diferențe salariale semnificative între români și asiatici. Cine a ajuns să câștige mai mult în România

Diferențe salariale semnificative între români și asiatici. Cine a ajuns să câștige mai mult în România
În România, decalajele salariale dintre muncitorii asiatici și cei români rămân considerabile, chiar dacă ocupă aceleași funcții. Fenomenul se amplifică pe măsură ce tot mai mulți angajați din Asia aleg țara noastră pentru un venit stabil și condiții de trai mai bune, un traseu similar cu cel parcurs cândva de românii plecați în Spania sau Italia.

Diferențe salariale semnificative între români și asiatici

Deși vorbim despre aceleași meserii, veniturile muncitorilor nepalezi spre exemplu sunt vizibil mai mici decât ale angajaților români. În domeniul construcțiilor, discrepanțele sunt evidente: un muncitor necalificat român câștigă în medie 7.191 de lei, în timp ce un nepalez încasează aproximativ 3.000 de lei pentru aceeași muncă.

Tot aici, diferența se păstrează și pentru pozițiile de coordonare. Un șef de echipă român primește un salariu mediu de 9.000 de lei, în timp ce un nepalez aflat într-o poziție similară nu depășește 4.000 de lei, conform datelor publicate de jurnaliștii de la Gândul.ro.

Muncitor asiatic

Muncitor asiatic. Sursă foto: captură video

Semnalul că românii vor putea pierde locuri de muncă

În zona serviciilor, situația este la fel de disproporționată. Un casier român câștigă în jur de 6.503 lei, în timp ce un angajat asiatic ajunge la aproximativ 2.450 de lei. La fel, un chelner sau o cameristă româncă încasează, în medie, circa 5.983 lei lunar, pe când un muncitor asiatic cu aceeași meserie nu depășește 3.400 de lei.

Diferențe salariale constante la nivel național

Discrepanțele se mențin și în alte meserii tehnice sau de transport. Un electrician român câștigă în jur de 6.200 de lei, însă un nepalez primește cel mult 4.100 de lei. În cazul șoferilor, veniturile sunt de aproximativ 5.500 de lei pentru un român și de circa 4.100 lei pentru un angajat asiatic.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări, la jumătatea acestui an, aproape 130.000 de străini lucrau legal în România. Cei mai numeroși sunt nepalezii, urmați de angajați din Sri Lanka și India. Cei mai mulți muncitori străini se află în București-Ilfov (peste 50.000), iar apoi în județele Constanța (peste 7.000), Timiș și Cluj, fiecare cu peste 6.000.

1 comentarii

  1. Vio spune:
    24 noiembrie 2025 la 15:18

    Totusi, pentru nepalez e doar o trambulina spre vest. Astazi, brunetelul se sprijina in lopata la un sant in Romania, maine tzushti in Germania! Il doare pe tzigan in penis de ce ramane in urma... Pe cand romanul e angajat, macar temporar, el trebuie sa dea la lopata si luna viitoare, la aceeasi lucrare sau una noua, ca sa-i mai dea patronul si maine de mancat o paine .

