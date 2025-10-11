Vasile Dîncu: Momentul muzical al lui Orban la Cluj, o furtună într-un pahar de plastic patriotic

Europarlamentarul Vasile Dîncu a ironizat, printr-o postare pe Facebook, controversele generate de imaginile în care premierul Ungariei, Viktor Orbán, cântă într-un restaurant din Cluj-Napoca, în limba maghiară. Social-democratul afirmă că momentul muzical nu ar trebui privit cu exagerare.

Vasile Dîncu a comentat reacțiile iscate după momentul în care Viktor Orbán a cântat alături de lăutari. Europarlamentarul a descris situația drept o „furtună într-un pahar de plastic patriotic”, remarcând, cu ironie, că presa și comentatorii au transformat un simplu episod muzical într-o „tragedie națională”.

„A mai izbucnit o furtună în paharele noastre de plastic patriotice. Viktor Orban și ai lui au cântat cu lăutarii „Noi nu plecăm de aici”. Tragedie națională, titluri alarmate, talk-show-uri aprinse. De parcă s-ar fi semnat un nou Diktat. Dar, hai să ne liniștim. De ce ne sare sângele pe nas așa repede când cântă ungurii?”, a scris el pe Facebook.

În mesajul său, Vasile Dîncu a evidențiat felul în care românii reacționează la astfel de manifestări.

„Noi, românii, avem un talent aparte de a ne indigna selectiv. Dacă e lăutarul nostru care urlă „Noi suntem români, aici pe veci stăpâni”, ne umplem de mândrie. Dacă e lăutarul lor, brusc ni se pare o conspirație împotriva tricolorului”, a adăugat europarlamentarul.

El a subliniat că, fără o înțelegere clară a istoriei, societatea riscă să repete aceleași tipare de interpretare și să transforme astfel de gesturi banale în motive de controversă. Dîncu consideră că o abordare rațională și echilibrată a trecutului este esențială pentru o conviețuire matură între comunități și pentru depășirea tensiunilor inutile.

„Pe fond, e chiar simpatic: ungurii nu au spus că au fost primii aici. Din contră, prin acel „noi nu plecăm” recunosc implicit că au venit mai târziu. Dar că s-au acomodat bine și nu mai pleacă. Și, sincer, de ce ar pleca?”, a spus el.

Europarlamentarul a făcut referire la situația românilor care pleacă peste hotare.

„Noi, românii, suntem cei care plecăm. Cu milioanele. Plecăm în Italia, în Spania, în Germania. În curând, ne vor rămâne în țară doar pensionarii, câinii comunitari și minoritățile loiale”, a adăugat el.

Vasile Dîncu a comentat ironic situația, afirmând că ar trebui privită cu recunoștință contribuția maghiarilor, care, spune el, „mai țin frontul”.

Europarlamentarul a adăugat că este nevoie de oameni care să lucreze pământul, să repare drumurile și să plătească impozite, făcând trimitere la importanța echilibrului și a colaborării între comunități.

În aceeași notă ironică, Vasile Dîncu a afirmat că nu vede în momentul respectiv niciun mesaj politic. Europarlamentarul a explicat că episodul în care premierul ungar Viktor Orbán a cântat alături de lăutari la Cluj-Napoca nu ar trebui interpretat ca un gest provocator, ci mai degrabă ca o simplă manifestare culturală.

„Poate era doar un moment de convivialitate. Un chef cu vin, sarmale și dor de casă. Poate îi cântau chelnerului: „Noi nu plecăm până nu vine desertul”. Dar românul e vigilent. Unde vede un refren, simte imediat un atentat la unitatea națională.Și totuși, câte nu spunem și noi la beție!”, a mai spus el.

În plus, europarlamentarul PSD crede că în reacțiile apărute există și o doză de invidie. Vasile Dîncu spune că, în ciuda micilor lor obsesii identitare, maghiarii sunt profund atașați de pământul lor și de valorile comunității din care fac parte.