Diferență milimetrică la alegerile din Polonia. Rezultatele arătate de exit-poll

Duminică, Polonia a desfășurat al doilea tur al alegerilor prezidențiale, în care cetățenii au decis cine va ocupa Palatul Prezidențial pentru următorii cinci ani.

Urnele s-au închis la ora 22:00, ora României, iar rezultatul se dovedește a fi extrem de strâns.

UPDATE, ora 22:00: Rezultatele exit-poll-ului realizat de Ipsos pentru TVP, TVN și Polsat indică faptul că Rafał Trzaskowski conduce cu 50,3% din voturi, în timp ce Karol Nawrocki a obținut 49,7%.

Prezența la vot a fost de 72,8%, cu o marjă de eroare estimată la 2 puncte procentuale. Echipa lui Rafał Trzaskowski a celebrat rezultatul, strigând: „Toată Polonia este pentru Rafał!” Małgorzata Trzaskowska, soția candidatului, a declarat: „Sunt aproape să fac un atac de cord. Vreau să mulțumesc tuturor, în special femeilor. Continuăm să spunem: există putere în noi.”

