Diella, ministrul AI al Albaniei, „însărcinată” cu 83 de asistenți virtuali

Diella / sursa foto: captură video
Albania socialistă a făcut un pas fără precedent în guvernare prin numirea unui ministru complet generat de inteligență artificială, numit Diella, cu scopul de a asigura transparența și eliminarea corupției în sistemul de achiziții publice.

Decizia a fost anunțată de prim-ministrul Edi Rama și marchează prima astfel de numire oficială la nivel global.

Diella, numită ministrul achizițiilor publice în Albania

Diella, al cărei nume înseamnă „Soare”, a fost numită în septembrie cu misiunea de a face sistemul de achiziții publice al Albaniei socialiste complet transparent și fără corupție.

Conform lui Rama, aceasta va avea responsabilitatea de a lua toate deciziile legate de licitațiile publice, astfel încât „orice fond public supus procedurii de licitație va fi perfect transparent”.

Prima versiune a Diella a fost lansată în ianuarie pe platforma e-Albania, unde a funcționat ca asistent virtual pentru cetățeni și companii, ajutându-i să obțină documente de stat.

În forma sa actuală, AI-ul este reprezentat vizual ca o femeie îmbrăcată în port tradițional albanez.

„Sarcina” simbolică și asistentele virtuale

În timpul unui eveniment Global Dialogue (BGD) desfășurat la Berlin, prim-ministrul sociealist Edi Rama a făcut declarații neobișnuite despre Diella, spunând că aceasta este „însărcinată” cu 83 de copii, unul pentru fiecare membru al Parlamentului din partea Partidului Socialist:

„Am făcut astăzi un risc destul de mare cu Diella aici și ne-a mers foarte bine. Așa că, pentru prima dată, Diella este însărcinată și cu 83 de copii”, a declarat Rama.

Rama

Rama / sursa foto: dreamstime.com

Acești „copii”, sau asistenți virtuali, vor avea rolul de a înregistra tot ce se întâmplă în Parlament și de a informa legislatorii despre discuțiile sau evenimentele la care nu pot participa. Rama a explicat:

„Fiecare... va servi ca asistent pentru ei, va participa la sesiuni parlamentare și va ține evidența a tot ce se întâmplă și va sugera membrilor Parlamentului. Acești copii vor avea cunoștințele mamei lor.”

El a mai precizat că sistemul complet ar trebui să fie operațional până la sfârșitul anului 2026.

Ce funcții vor avea asistenții AI din Albania

Prim-ministrul socialist a oferit și exemple despre modul în care vor funcționa asistenții:

„De exemplu, dacă mergi la cafea și uiți să te întorci la lucru, acest copil va spune ce s-a spus când nu erai în sală și va indica cui trebuie să dai replică.”

Rama a adăugat:

„Dacă mă inviți data viitoare, vei avea 83 de ecrane suplimentare pentru copiii lui Diella.”

Albania socialistă devine astfel prima țară din lume care numește oficial un ministru non-uman. Spre deosebire de un minister dedicat inteligenței artificiale, Diella nu reprezintă doar o funcție, ci este o entitate AI, compusă integral din cod și pixeli, responsabilă de supravegherea corectitudinii procesului de achiziții publice.

 

