International Dictatorul Kim Jong Un a decorat militarii trimiși în Ucraina







Kim Jong Un a decorat militari întorși din Ucraina și a adus un omagiu celor uciși în luptă pentru Rusia, într-o ceremonie desfășurată la sediul Partidului Muncitorilor din Coreea, la Phenian. Imaginile difuzate de presa de stat, care au devenit virale, îl surprind pe dictator în fața portretelor soldaților căzuți pe front.

Televiziunea nord-coreeană a surprins imagini în care Kim Jong Un, vizibil emoționat, îmbrățișează un militar tulburat, apropiindu-i fața de pieptul său.

Liderul nord-coreean a fost filmat îngenuncheând în fața portretului unui soldat căzut în luptă și depunând medalii și flori la altarele altor militari morți.

Potrivit agenției oficiale KCNA, Kim Jong Un a acordat titlul de „Erou al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC)” comandanților care au participat la operațiuni în străinătate și care au realizat „fapte remarcabile”.

În aprilie, Coreea de Nord a confirmat că a trimis un contingent de militari să lupte împotriva trupelor ucrainene, alături de forțele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud și din alte țări occidentale susțin că, în 2024, Phenianul a trimis în regiunea Kursk aproximativ 10.000 de militari, însoțiți de artilerie, rachete și sisteme cu rază lungă de acțiune.

Potrivit autorităților de la Seul, aproximativ 600 dintre acești soldați nord-coreeni au fost uciși, iar mii au fost răniți în luptele alături de forțele ruse. La începutul lunii martie, Coreea de Nord a trimis un nou contingent de 3.500 de soldați pentru a-și intensifica sprijinul militar acordat Rusiei, potrivit declarațiilor deputatului sud-coreean Yu Yong-weon, citat de agenția EFE.

Deputatul, membru al partidului de guvernământ, a explicat că informațiile provin dintr-un raport al serviciilor de informații ucrainene (GUR). El a adăugat că acest al treilea contingent urma să ajungă direct pe linia frontului.