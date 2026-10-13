Diana Buzoianu a declarat că decizia privind menținerea sau demiterea directoarei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) aparține Consiliului de Administrație (CA), care nu poate funcționa de mai multe luni din cauza lipsei de cvorum. Reamintim că Buzoianu a reclamat că au fost identificat nereguli privind achizițiile la ANM, inclusiv cumpărături de produse de lux cu un card asociat contului instituției. Elena Mateescu a respins acuzațiile privind implicarea sa directă și a anunțat că a sesizat Poliția.

Diana Buzoianu a precizat că va transmite CA raportul Corpului de Control, care a identificat achizițiile considerate nejustificate.

Consiliul nu poate însă lua o hotărâre de mai multe luni, deoarece nu are cvorumul necesar. Potrivit Dianei Buzoianu, încercările de completare a componenței sale nu au avut rezultatul dorit, iar concursurile organizate nu au permis ocuparea tuturor pozițiilor.

Ministrul a susținut că Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nu ar fi avut experți pe care să îi trimită pentru reluarea procedurii de selecție. În aceste condiții, au fost propuse două persoane pentru ocuparea unor funcții interimare în Consiliul de Administrație, ambele având peste 15 ani de experiență în coordonarea activităților didactice din domeniul meteorologiei.

AMEPIP a respins însă propunerile, invocând lipsa celor trei ani de experiență în conducere. Diana Buzoianu a criticat această interpretare a criteriilor și a făcut o comparație cu situația unui politician al cărui tată ar fi avut o companie pe care acesta ar fi condus-o în calitate de director încă de la vârsta de 18 ani.

Buzoianu a mai spus că luni a fost transmisă o nouă propunere pentru ocuparea unei poziții în Consiliul de Administrație, de această dată pentru un expert în audit și finanțe. Ministerul așteaptă răspunsul AMEPIP.

Diana Buzoianu a avertizat că lipsa unui Consiliu de Administrație funcțional poate avea consecințe asupra activității ANM. Din cauza blocajului, bugetul instituției riscă să nu poată fi aprobat până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce ar putea genera probleme financiare.

În ceea ce privește situația conducerii, ministrul a cerut demisia reprezentanților ANM și a anunțat că va analiza căile legale disponibile pentru continuarea demersurilor.

Potrivit rezultatelor controlului prezentate de Diana Buzoianu, unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM ar fi fost folosit pentru achiziționarea unor produse fără legătură justificată cu activitatea instituției.

Printre cumpărăturile menționate de ministru se numără parfumuri, rochii, pijamale, genți, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Diana Buzoianu a declarat că, în 2025 și 2026, instituția ar fi cheltuit sute de mii de lei pentru astfel de produse. Ministrul a anunțat că va sesiza Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și că va analiza, împreună cu reprezentanții ministerului, variantele legale pentru continuarea verificărilor.

Separat de cumpărăturile realizate cu cardul, Diana Buzoianu a reclamat existența unor achiziții directe în valoare de milioane de lei, efectuate de-a lungul a patru ani, despre care a susținut că ar fi încălcat prevederile legale.

Ministrul a invocat contracte pentru toner, laptopuri și mobilier, despre care a afirmat că ar fi fost încheiate fără organizarea unor licitații, în condițiile depășirii pragului de 270.000 de lei pentru achizițiile directe. În acest context, ea a menționat și două firme.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat că a luat act de raportul Corpului de Control și a precizat că, la 12 august 2026, a depus o sesizare la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și la structura de investigare a criminalității economice. Prin această sesizare, a solicitat verificări cu privire la activitățile semnalate.

Mateescu a respins implicarea sa directă în cheltuielile considerate nejustificate și a afirmat că asupra instituției și angajaților săi este pusă o pată nedreaptă. Ea a susținut că a dispus verificări și audituri în limitele atribuțiilor sale și că a sesizat Poliția în legătură cu posibile fapte ilegale.

Șefa ANM a mai afirmat că demersurile împotriva sa ar face parte dintr-o campanie prin care s-ar urmări îndepărtarea sa din funcție din motive politice.