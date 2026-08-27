Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra unui fenomen care poate trece ușor neobservat în marile magazine. Este vorba despre „shrinkflation”, situația în care cantitatea unui produs scade, în timp ce prețul rămâne același sau nu se reduce în aceeași proporție. Pentru a evita plata unui preț mai mare pentru o cantitate mai mică, consumatorii sunt sfătuiți să verifice informațiile de pe ambalaj și să compare prețul raportat la unitatea de măsură.

Astfel, prețul pe kilogram, litru sau bucată poate fi mai relevant decât suma afișată pentru produs. Fenomenul poate afecta produsele cumpărate în mod obișnuit, iar diferențele de cantitate pot deveni importante atunci când se adună de-a lungul mai multor cumpărături.

”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor atrage atenţia asupra fenomenului cunoscut sub denumirea de «shrinkflation», un fenomen care poate afecta consumatorii fără ca aceştia să îl sesizeze. Practica presupune reducerea cantităţii unui produs, în timp ce preţul rămâne neschimbat sau nu scade proporţional. În final, consumatorul primeşte mai puţin produs pentru aceeaşi sumă, fără ca această modificare să fie întotdeauna evidentă”, au transmis, joi, reprezentanţii ANPC.

Potrivit autorității, situația poate avea un efect semnificativ asupra bugetului unei familii atunci când este vorba despre produse cumpărate frecvent.

„Shrinkflation” nu se limitează la alimente. Fenomenul poate apărea și în cazul produselor pentru gospodărie sau al celor destinate îngrijirii personale.

Scăderea cantității unui produs nu este, în sine, o practică ilegală. Problema apare atunci când informațiile prezentate consumatorului nu sunt transparente sau când modul de prezentare poate crea impresia că produsul are o cantitate mai mare decât cea reală.

”Reducerea cantităţii unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informaţiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziţionată”, a mai precizat sursa citată.

Prin urmare, consumatorii trebuie să acorde atenție nu doar prețului afișat la raft, ci și cantității efective pe care o primesc pentru banii plătiți.

Una dintre cele mai simple metode prin care cumpărătorii pot identifica diferențele este verificarea prețului pe unitatea de măsură. Compararea prețului pe kilogram, litru sau bucată permite o evaluare mai corectă între produse cu ambalaje și cantități diferite.

ANPC recomandă verificarea cantității nete înscrise pe ambalaj înainte de cumpărare și compararea acesteia cu prețul pe unitatea de măsură.

Consumatorii sunt sfătuiți să nu se bazeze exclusiv pe aspectul ambalajului sau pe prețul total afișat pentru produs. Un ambalaj care pare similar cu cel cumpărat anterior poate conține o cantitate mai mică.

Pentru a evita situațiile în care plătesc aceeași sumă pentru o cantitate mai mică, consumatorii sunt sfătuiți:

să verifice cantitatea netă înainte de achiziționarea produsului;

să compare prețul pe kilogram, litru sau bucată, după caz;

să urmărească în timp aceeași marcă și același produs, mai ales dacă observă modificări ale ambalajului;

să nu se lase influențați exclusiv de dimensiunea sau aspectul ambalajului;

să nu compare produsele doar pe baza prețului final afișat;

să păstreze bonul fiscal;

să sesizeze ANPC dacă au suspiciuni că au fost induși în eroare.

Verificarea cantității și a prețului raportat la unitatea de măsură îi poate ajuta pe consumatori să observe mai ușor modificările și să aleagă produsul care oferă cel mai bun raport între cantitate și preț.