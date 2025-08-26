Social

Descoperire rară. Centru destinat reducerii „fierului de baltă”, lângă Medieșu Aurit

Descoperire rară. Centru destinat reducerii „fierului de baltă”, lângă Medieșu AuritSursa foto: Direcția Județeană de Cultură Satu Mare
Conform Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare, arheologii au făcut descoperirea valorificând informația dată de un  localnic.Este o descoperire deosebit de importantă pentru civilizația dacilor liber, conform specialiștilor instituției.
Descoperire

Sursa foto: Direcția Județeană de Cultură Satu Mare

Secretele pământului din cătunul Colonia Iojibului

Descoperirea  a fost făcută la doar patru  km distanță de centrul ceramic de la Medieșu Aurit. Situl este  lângă cătunul Colonia Iojibului.  Arheologii din satu Mare spun că după verificarea unei informații primită de la un localnic, despre „niște pietre care de fapt nu sunt pietre”, s-a descoperit un centru industrial destinat reducerii minereului de fier.
Descoperire

Sursa foto: Direcția Județeană de Cultură Satu Mare

"Combinând măsurătorile geofizice cu săpăturile arheologice au fost identificate urmele a 52 de furnale de redus minereu de fier din zăcământul local. Din  limonit, denumit popular ”fier de baltă”.Din furnale a rămas in situ doar zgura de fier de la baza acestora. Sub zgură a fost descoperit un strat subțire de cărbune de lemn. Bucățile de zgură sunt foarte compacte cu un conținut ridicat de fier. Au formă circulară şi păstrează amprenta cuptorului. Cele mai mici au o greutate de aproximativ 25-30 kg, iar cele de mari depășesc 60 kg", a transmis Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare (DJCSM)

Unul din marile centre de reducere a “fierului de baltă” din Europa Centrală

Arheologii apreciază că sunt în fața unei descoperiri  deosebit de importantă pentru civilizaţia dacilor liberi. Aceasta reprezintă un centru industrial de mari dimensiuni. Conform DJCSM,  foarte probabil informația localnicului a condus la unul din marile centre de reducere a “fierului de baltă” din Europa Centrală.
Descoperire

Sursa foto: Direcția Județeană de Cultură Satu Mare

"Importanţa ei este amplificată de prezenţa în microzonă al celui mai mare centru de producţie ceramică din Europa Barbară. Cel de la Medieşu Aurit. De asemenea, ea are conotaţii istorice majore pentru civilizaţia dacilor liberi. Descoperirea confirmă existenţa în spaţiul nord-vestic al României a unui mare centru industrial complex. Centru industrial compus din producţie ceramică şi fier, care foarte probabil își valorifica produsele pe un areal geografic întins din Europa Centrală", a transmis Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare (DJCSM).

