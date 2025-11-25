Descinderi de amploare în Suceava. Ruși și ucraineni ar fi obținut acte false românești

Polițiștii au demarat marți, 25 noiembrie, o amplă operațiune în județul Suceava, în cadrul unei investigații ce vizează emiterea ilegală a actelor de identitate. Sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate 17 percheziții la instituții publice și locuințe ale unor persoane suspectate că ar fi contribuit la eliberarea unor documente românești pe baza unor date nereale.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General al Poliției Române, cercetările sunt orientate spre destructurarea unui grup care ar fi obținut acte de identitate ce nu reflectau nici domiciliul, nici cetățenia reală a titularilor. Structura ar fi funcționat cu sprijinul unor angajați ai unui serviciu de evidență a populației și ai unei primării din județ, facilitând obținerea ilegală a documentelor.

Printre beneficiarii acestor acte s-ar afla persoane originare din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din spațiul ex-sovietic. Ancheta indică folosirea unor certificate de cetățenie presupus falsificate și declararea unor adrese fictive, fără ca solicitanții să fi locuit vreodată la locațiile menționate. În baza acestor date nereale ar fi fost ulterior obținute acte de identitate și cetățenie română.

Conform datelor oficiale, persoanele vizate și-ar fi stabilit domiciliul în imobile aparținând unor cetățeni români fără nicio legătură cu ei. Unele dintre adrese erau clădiri degradate, necorespunzătoare locuirii, iar în alte situații declarațiile de luare în spațiu ar fi fost completate fără acordul proprietarilor.

Procedurile de eliberare a actelor ar fi fost realizate fără ca solicitanții să se prezinte în fața funcționarilor, fiind utilizate documente falsificate pentru a crea aparența de legalitate.

Pentru 18 beneficiari, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale, deoarece aceștia ar fi obținut atât cărți de identitate, cât și pașapoarte, pe baza unor certificate de cetățenie română despre care se suspectează că au fost falsificate anterior. Ancheta urmărește identificarea întregii arii infracționale, inclusiv a funcționarilor care ar fi participat la proces.

În acțiunea de marți, echipele Direcției de Investigații Criminale au fost sprijinite de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, experți ai Institutului Național de Criminalistică și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. La operațiune s-au alăturat și structurile de acțiuni speciale din județele Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț, Iași, Vrancea și Bistrița-Năsăud, precum și Serviciul tehnic al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.