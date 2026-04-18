Derogarea pentru petrolul din Rusia, prelungită de Trezoreria SUA

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență temporară, pe 17 aprilie, reînnoind o derogare de la sancțiuni care permite țărilor să cumpere petrol din Rusia care se află blocat pe mare.

Licența generală, emisă de Biroul pentru Controlul Activelor Străine din SUA, înlocuiește o derogare expirată anterior, valabilă până pe 11 aprilie, scrie Kyiv Indepednet.

Prelungirea efectivă a derogării vine la doar două zile după ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat reporterilor că administrația Trump „nu va reînnoi licența generală pentru petrolul rusesc”, precum și o altă derogare pentru petrolul iranian.

„Acesta era petrolul care se afla pe apă înainte de 11 martie. Deci tot ce a fost folosit a fost folosit”, a declarat Bessent la un briefing al Casei Albe pe 15 aprilie.

Ultima licență generală urmează să expire pe 16 mai și intră în vigoare imediat.

După acordarea derogării inițiale de la sancțiuni în martie, Bessent a numit autorizația temporară o „măsură pe termen scurt, strict adaptată”, care se aplica „doar petrolului deja în tranzit”.

Bessent a mai spus că „nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, care își obține majoritatea veniturilor din energie din taxe evaluate la punctul de extracție”.

Prețurile globale la petrol și gaze au crescut vertiginos după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului pe 28 februarie. Ca răspuns, Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz, o rută care transportă aproximativ 20% din rezerva mondială de petrol.

Războiul din Orientul Mijlociu a fost văzut ca un avantaj pentru Rusia, care a beneficiat de creșterea prețurilor la energie și de cererea sporită de petrol și gaze.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a îmbunătățit pe 14 aprilie previziunile de creștere ale Rusiei pentru 2026 cu 0,3%, pe fondul creșterii prețurilor la energie. Fondul prognozează acum că economia Rusiei va crește cu 1,1% în 2026.

„Principalul factor care a dus la accelerarea creșterii economice a Rusiei în acest an provine din creșterea prețului petrolului și gazelor”, a declarat Alfred Kammer, directorul Departamentului European al FMI, în timpul unei conferințe de presă despre economia Europei, pe 17 aprilie.

Țițeiul Brent, un indicator de referință global utilizat pe scară largă, a crescut la aproape 120 de dolari pe baril în martie, prețuri înregistrate ultima dată în 2022, după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În ultimele zile, prețul țițeiului Brent a scăzut sub 90 de dolari pe baril pe 17 aprilie, după intrarea în vigoare a armistițiului de zece zile dintre Israel și Liban. Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a susținut, de asemenea, pe 17 aprilie, că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă” navelor comerciale. Dar, între timp, Iranul s-a răzgândit și a anunțat că închide strâmtoarea din nou.