Denis Alibec a devenit tată pentru prima dată. Prima fotografie cu bebelușul

Denis Alibec și soția sa, Anca Surdu, au devenit părinții unei fetițe. Fosta gimnastă a anunțat nașterea copilului printr-o postare pe Instagram, însoțită de fotografii realizate la spital. Vestea a fost urmată de mesaje de felicitare din partea mai multor persoane cunoscute din lumea sportului.

Fosta sportivă a ales să împărtășească vestea pe rețelele sociale, unde a postat mai multe fotografii și a transmis un mesaj prin care a marcat nașterea primului copil. Anunțul a fost făcut pe 17 octombrie, la câteva luni după căsătoria celor doi. Anca Surdu a însoțit fotografiile de la maternitate cu un mesaj scurt.

”Un nou capitol deblocat”, a scris Anca Surdu, pe Instagram.

Denis Alibec a reacționat la postarea soției sale în secțiunea de comentarii. Printre persoanele care i-au felicitat pe cei doi s-au numărat soțiile fotbaliștilor Florinel Coman și Valentin Mihăilă, jucătorul Risto Radunovic și fosta campioană olimpică la gimnastică Cătălina Ponor.

Cu numai două zile înainte de venirea pe lume a fetiței, Anca Surdu le arătase urmăritorilor săi pregătirile pentru maternitate. Fosta gimnastă a publicat un mesaj despre ultimele zile de sarcină și despre lucrurile pregătite pentru bebeluș.

”Parcă ieri aflam că urmează să devin mamă, iar acum pregătesc geanta pentru maternitate și număr zilele până când o vom ține în brațe. Hăinuțe minuscule, primele ei lucruri și toate acele mici detalii care fac așteptarea atât de specială.

Printre esențialele pregătite pentru bebelină se numără și scutecele pentru pielea ei delicata, potrivite încă din primele zile. O geantă plină de lucruri mici, dar mai ales de emoții imense. În curând, vom pleca de acasă doi și ne vom întoarce trei”, transmitea Anca Surdu.

La scurt timp după această postare, fosta sportivă a anunțat nașterea fiicei sale.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și și-au oficializat relația la începutul lunii iunie 2026. Cununia civilă a avut loc la Cazinoul din Constanța, iar ceremonia religioasă a fost organizată la o biserică din apropiere.

Cu ocazia căsătoriei, Denis Alibec și Anca Surdu au anunțat că așteaptă primul copil.

”Oficial, soț și soție. Iar în curând, mamă și tată. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături”, a transmis atunci fosta gimnastă.

La aproximativ patru luni de la nuntă, cei doi au devenit părinți, iar Anca Surdu a făcut publică vestea prin fotografiile și mesajul postate pe Instagram.