Deficitul bugetar va duce la creșterea taxelor. Ce e mai rău urmează la vară

Specialiștii preconizează creșteri de taxe și impozite în următoarea perioadă contrar a ceea ce spune Guvernul. Aceștia spun că deficitul de 7% nu poate fi redus doar prin diminuarea cheltuielilor bugetare și îmbunătățirea colectării ANAF.

Specialiștii avertizează asupra unui viitor nu tocmai luminous

Discuțiile specialiștiilor au plecat de la impactul IMCA pentru mediul de afaceri, la un forum dedicat problemelor de natură financiară. Una dintre vocile prezente care au ridicat problema unor noi taxe a fost Dan Manolescu, Președintele Camerei Consultanților Fiscali.

„Dacă ne uităm la deficitul din ianuarie și februarie, sunt 30 de miliarde de lei în două luni. Dacă punem cifrele în perspectivă, orice am face pe zona aceasta de taxe... Pe care toată lumea e de acord că trebuie s-o suplimentăm și toată lumea cred că are și disponibilitatea să plătească în plus... Ideea e cât de mult în plus?

Cât credem că putem colecta, pe zona de impozite, astfel încât să acoperim măcar o lună în plus de deficit la buget?”, a întrebat acesta retoric.

Se vor implenta noi taxe chiar din 2025

Radu Burnete, Director Executiv la Confederația Patronală Concordia, a susținut ideea că va fi nevoie de noi taxe chiar de anul acesta. „Există impresia aceasta că mediul de afaceri mereu spune că nu vrea să plătească taxe. Și nu e adevărat. Ce spunem, de multe ori, este că, înainte de a cere mediului privat să plătească mai multe taxe, am vrea să vedem mai multă responsabilitate.

Vedem cu toții deficitul - cred că suntem conștienți că nu putem coborî de la 9% la 3% doar tăind cheltueli bugetare. Dar, dacă nici cu banii pe care îi ai astăzi nu ești responsabil, atunci putem să colectăm 40% din PIB. Dar, dacă noi mereu vom cheltui mai mult decât avem deficitul, tot 8% va fi deficitul. Avem nevoie de o reașezare a sistemului fiscal, astfel încât să nu mai umblăm la el până în 2030” a explicat acesta.

În același ton, a fost și Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. Ba chiar a explicat că astfel de măsuri nu vor putea fi evitate.