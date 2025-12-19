Decontaminare record și vestigii romane. Transformarea istorică a terenului Oil Terminal

Constanța este martora uneia dintre cele mai profunde metamorfoze urbane din sud-estul Europei. Un teren de 38 de hectare, care a servit timp de un secol drept platformă industrială pentru Oil Terminal, se pregătește să devină un simbol al regenerării sustenabile.

Parteneriatul strategic dintre Oil Terminal și grupul Iulius nu reprezintă doar o tranzacție de business, ci un proiect de reparație ecologică și istorică fără precedent, care îmbină tehnologia de vârf cu respectul pentru rădăcinile antice ale Tomisului.

Anul 2025 marchează un punct de cotitură: demararea procesului de decontaminare a terenului. După 100 de ani de activitate petrolieră, prezența reziduurilor în sol era o realitate inevitabilă.

Asumat integral de grupul Iulius încă din etapa de selecție, acest demers este considerat cel mai amplu proiect de decontaminare realizat de un investitor privat în Europa.

Pentru Oil Terminal, ecologizarea a fost un obiectiv-cheie de mediu. Redarea acestui teren către comunitate sub forma unei zone „verzi” elimină o amprentă industrială istorică din inima orașului, transformând un sit poluat într-un spațiu sigur și accesibil. Din punct de vedere financiar, parteneriatul aduce companiei de stat o taxă anuală de superficie de 2 milioane de euro, indexabilă, asigurând o sursă constantă de venituri din active care anterior generau doar costuri de întreținere.

Odată cu primele săpături, proiectul a căpătat o dimensiune culturală extraordinară. Fiind o zonă istoric protejată, descărcarea de sarcină arheologică a fost primul pas obligatoriu. Investigațiile, coordonate de dr. Dan Aparaschivei de la Institutul de Arheologie din Iași, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, au scos la iveală o pagină necunoscută a anticului Tomis.

Arheologii au descoperit o porțiune din necropola romană, identificând peste 400 de complexe funerare datând din secolele II–III d.Hr. Printre cele mai spectaculoase descoperiri se numără un cavou roman din blocuri de piatră, un segment de drum roman și un dromos (cale subterană de acces) din cărămidă.

Aceste vestigii, alături de artefacte prețioase precum bijuterii, monede și opaițe, vor fi conservate in situ sau reconstituite, urmând să fie integrate în viitorul proiect urbanistic.

Investiția de peste 800 de milioane de euro planificată de grupul Iulius va transforma radical zona Gării Constanța. Dincolo de cifre, impactul asupra calității vieții va fi major. Proiectul integrează grădini urbane ample, care vor funcționa ca un plămân verde pentru oraș, facilități educaționale și culturale, care vor pune în valoare descoperirile arheologice, infrastructură modernă, menită să fluidizeze mobilitatea urbană și conectivitatea cu restul orașului.

„Ne bucurăm că putem contribui la valorificarea zonei cu impact regional. Pentru noi, este o mândrie să transformăm un teren industrial într-o zonă urbană sustenabilă, redată constănțenilor”, a subliniat Sorin Ciutureanu, directorul general al Oil Terminal.

Această inițiativă demonstrează că industria și istoria pot coexista sub umbrela sustenabilității. Ceea ce a început ca o necesitate logistică de a muta activitatea petrolieră în afara orașului s-a transformat într-o lecție de regenerare urbană, unde decontaminarea solului și conservarea patrimoniului devin fundația unui oraș modern, european și profund ancorat în istoria sa milenară.