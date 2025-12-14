Oil Terminal, performanță într-un 2025 plin de provocări. Cea mai mare încercare, depășită

Într-un peisaj economic marcat de volatilitate și incertitudine geopolitică, Oil Terminal S.A. încheie anul 2025 sub semnul reușitei.

Sorin Ciutureanu, directorul general al companiei strategice de la malul mării, prezintă bilanțul unei perioade în care experiența managerială și adaptabilitatea operațională au făcut diferența între regres și menținerea standardelor de performanță.

Pentru Oil Terminal, anul 2025 nu a fost lipsit de obstacole, însă tocmai contextul dificil a validat soliditatea strategiei aplicate. "Într-un an foarte greu, am reușit să păstrăm un echilibru, să ne facem treaba cu seriozitate și competență și să câștigăm încrederea clienților noștri", declară Sorin Ciutureanu.

Aflat la conducerea societății încă din 2012, acesta a confirmat faptul că longevitatea mandatului său a permis o continuitate vitală pentru stabilitatea echipei și controlul riguros al cheltuielilor.

Una dintre marile realizări punctate de conducerea companiei a fost capacitatea de a menține continuitatea serviciilor, în ciuda închiderii Depozitului Nord. Oil Terminal a reușit o mutare logistică rapidă: a mărit capacitatea rezervoarelor și a pus în funcțiune o nouă instalație de încărcare a păcurii în cisterne de cale ferată.

„Pentru noi este important că am realizat toate aceste măsuri fără a afecta continuitatea serviciilor prestate”, explică directorul general, subliniind flexibilitatea cu care compania s-a pliat pe cerințele clienților într-un climat politico-economic complicat.

Dincolo de activitatea curentă, punctul de referință al anului și, probabil, al deceniului pentru Oil Terminal, rămâne parteneriatul strategic cu grupul Iulius. Este vorba despre transformarea unui teren de 38 de hectare din centrul Constanței, unde compania a activat timp de un secol, într-o zonă urbană sustenabilă.

Proiectul, estimat la peste 800 de milioane de euro, nu aduce doar beneficii comunitare, grădini urbane, birouri, zone de shopping, ci și un câștig financiar cert pentru compania de stat: o taxă anuală de superficie de 2 milioane de euro.

Anul 2025 a marcat o etapă critică în acest demers: „Iulius a demarat procesul de remediere a terenului pe care, în mod inevitabil... erau infiltrate reziduuri petroliere. Este un proces asumat de partener... care înțeleg că reprezintă cel mai amplu demers de acest tip din Europa, al unui investitor privat”, a precizat Ciutureanu. Ecologizarea fostei platforme industriale transformă o problemă istorică de mediu într-o oportunitate de dezvoltare regională.

În plus, strategia de diversificare a continuat prin demararea procedurilor pentru construcția unui nou terminal de bitum în Platforma Port (Dana 69), o investiție necesară într-o piață dominată în prezent de un singur furnizor.

Sorin Ciutureanu admite deschis că realitatea anului 2025 a contrazis speranțele inițiale. Scăderea consumului, noile restricții UE și prelungirea războiului din Ucraina au pus presiune pe cifra de afaceri a companiei.

Cu toate acestea, managementul a reușit să contracareze scăderea veniturilor prin măsuri de eficientizare. Rezultatul? Compania a realizat în proporție de 100% indicatorii de performanță asumați, fiind validată de monitorizările Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (conform OUG 109/2011).

„Cred că tocmai în perioade mai dificile și cu provocări multiple se dovedește calitatea și capacitatea de performanță a managementului”, conchide Sorin Ciutureanu, punând accent pe forța echipei pe care o coordonează de 13 ani.

Astfel, Oil Terminal demonstrează că, printr-un management experimentat și viziune strategică, o companie de stat poate nu doar să supraviețuiască crizelor, ci să se reinventeze, devenind un motor de dezvoltare urbană și economică.