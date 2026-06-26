Relațiile diplomatice dintre Burkina Faso și Franța au ajuns la un punct de cotitură. Autoritățile din statul african au anunțat vineri întreruperea oficială a legăturilor cu Parisul. Motivele invocate de Guvernul de la Ouagadougou vizează nerespectarea de către partea franceză a principiilor suveranității, a respectului reciproc și a neamestecului în afacerile interne, anunță Reuters.

Decizia marchează o separare totală de fosta putere colonială, într-un context regional extrem de tensionat, în care influența occidentală în zona Sahelului continuă să scadă rapid.

Hotărârea a fost comunicată publicului larg prin intermediul postului public de televiziune, printr-un document oficial emis de conducerea statului african.

„Guvernul din Burkina Faso aduce la cunoştinţa opiniei publice naţionale şi internaţionale că a luat decizia de a rupe relaţiile diplomatice cu Republica Franceză începând de astăzi, 26 iunie 2026”, se arată într-un comunicat difuzat la televiziunea naţională.

Această mișcare radicală de politică externă nu este una izolată, ci reprezintă finalul unui proces început după schimbarea de regim de la Ouagadougou. Junta militară care a preluat conducerea țării în toamna anului 2022, în urma unei lovituri de stat, a denunțat anterior acordurile de cooperare militară cu Franța.

Ulterior, Burkina Faso s-a îndreptat rapid către o colaborare strânsă cu Federația Rusă. Acest model de reorientare geopolitică a fost copiat și de alte state vecine din regiunea Sahel, foste colonii franceze, unde armata a preluat puterea prin forță și a decis îndepărtarea de influența Parisului.

Pe fondul izolării diplomatice din partea Occidentului și a nevoii de securitate, statele din regiune au ales să își unească forțele. Astfel, Niger, Mali și Burkina Faso au pus bazele unei structuri comune în primăvara anului 2024.

Noua entitate, denumită Alianța Statelor din Sahel, funcționează ca o confederație axată în principal pe strategii de securitate și apărare comună. Regiunea se confruntă de ani de zile cu o activitate intensă a grupărilor jihadiste, iar noile regimuri caută soluții alternative la sprijinul militar oferit anterior de partenerii europeni.

Presiunea politică din Sahel a forțat Parisul să își revizuiască complet prezența militară istorică pe continentul african. Franța a fost nevoită să își repatrieze contingentele militare, finalizându-și retragerea din zonă la începutul anului trecut, după ce a închis și ultima bază operațională pe care o mai deținea în Ciad.

În timp ce influența franceză s-a prăbușit, Rusia și noii săi parteneri din Africa au lansat acuzații grave pe scena internațională. Aceștia susțin că Ucraina ar fi implicată în destabilizarea regiunii, oferind instruire militară și armament de proveniență occidentală facțiunilor teroriste care destabilizează Sahelul.