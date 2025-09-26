Decizie istorică la Bruxelles. Republica Moldova va beneficia de proceduri vamale simplificate

Republica Moldova va putea exporta mai ușor în Uniunea Europeană. Consiliul UE a invitat țara noastră să adere la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, ceea ce înseamnă proceduri vamale mai rapide și mai clare pentru companii și consumatori.

Astefl, începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va putea deveni parte la această convenție, prin depunerea oficială a Instrumentului de Aderare la Secretariatul General al Consiliului UE. Este o etapă tehnică necesară, dar care marchează finalul unui drum lung de pregătiri și reforme în domeniul vamal, menite să aducă legislația și procedurile naționale mai aproape de standardele europene.

Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a declarat că această invitație confirmă eforturile depuse în ultimii ani pentru modernizarea instituției și pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Prin aderarea la Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri, Republica Moldova își va întări poziția pe harta economică a Europei. Simplificarea procedurilor va reduce birocrația, va scurta timpul de procesare la frontieră. De asemenea va diminua costurile pentru importatori și exportatori. În același timp, această schimbare va spori transparența și predictibilitatea în relațiile comerciale. Astfel, creând un climat mai atractiv pentru investitori și consolidând legăturile economice cu Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană continuă să fie principala piață de desfacere pentru produsele moldovenești. În perioada ianuarie–martie 2025, exporturile spre țările UE au însumat aproximativ 504,9 milioane de dolari. Ceea ce reprezintă peste 62% din totalul exporturilor Republicii Moldova, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În comparație, exporturile către țările CSI au fost de doar 51 milioane de dolari, adică circa 6,3% din total.

În ciuda ponderii mari, livrările de mărfuri spre spațiul comunitar au înregistrat o scădere de aproximativ 16,7% față de aceeași perioadă din 2024. Per ansamblu, exporturile moldovenești au scăzut cu peste 11% în primele patru luni ale anului.

Topul produselor moldovenești exportate în UE și pe alte piețe este dominat de cabluri și conductori electrici, care au generat în primele cinci luni din 2025 venituri de circa 5,1 miliarde de lei. Pe următoarele poziții se află semințele de floarea-soarelui (3,6 miliarde de lei). Urmată de rapița și grâu (aproximativ 2,3 miliarde de lei fiecare) și vinurile moldovenești (1,7 miliarde de lei).

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, exporturile de produse agricole către Uniunea Europeană au crescut de aproape șase ori în ultimii patru ani. Printre cele mai dinamice sectoare se numără viticultura, care a înregistrat creșteri semnificative, dar și exportul de fructe și cereale.

România rămâne cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, fiind destinația principală pentru exporturile de produse agroalimentare și industriale. Alte piețe importante pentru mărfurile moldovenești sunt Italia, Germania, Polonia și Cehia