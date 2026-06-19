O decizie recentă a Parchetului General din Brazilia ar putea schimba radical situația juridică a fostului președinte Jair Bolsonaro. Instituția s-a pronunțat împotriva suspendării unei legi controversate care diminuează pedepsele celor condamnați pentru infracțiuni comise împotriva statului. De această clemență legislativă ar urma să beneficieze direct fostul lider de dreapta, care are de executat o condamnare de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, transmite agenția AFP.

Actul normativ fusese suspendat provizoriu de către Curtea Supremă în luna mai, la doar o zi după ce intrase în vigoare. Blocajul a survenit în urma unei acțiuni depuse de mai multe partide de stânga, care au contestat constituționalitatea textului de lege.

Cu toate acestea, procurorul general Paulo Gonet a emis un aviz oficial, la solicitarea Curții Supreme, în care contrazice această abordare. El concluzionează că nu există argumente suficiente pentru a menține suspendarea legii în timp ce Curtea examinează fondul cauzei.

Noua legislație modifică în mod substanțial condițiile regimului de detenție și reduce pedepsele pentru faptele care vizează statul de drept. În analiza sa, procurorul general a ținut să precizeze că decizia aparține sferei politice și legislative, nu celei judiciare.

Gonet a argumentat că Parlamentul a acționat în cadrul competențelor sale prin aprobarea legii şi că aceasta nu echivalează cu o amnistie, deoarece nu anulează condamnările şi nu şterge infracţiunile.

Fostul președinte Jair Bolsonaro, care a condus Brazilia între 2019 și 2022, a fost condamnat în septembrie anul trecut la 27 de ani de închisoare. Instanța a stabilit că acesta a conspirat pentru a se menține la putere după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022. Din cauza unor probleme de sănătate, el își ispășește în prezent pedeapsa în regim de arest la domiciliu.

Fostul preşedinte de extremă dreapta ar beneficia de această lege, la fel ca şi cei care au participat la revoltele din 8 ianuarie 2023, când o mulţime de susţinători ai săi a luat cu asalt sediile puterii la Brasilia.

Deși avizul Parchetului General oferă o greutate considerabilă susținătorilor legii, ultimul cuvânt aparține tot magistraților. După avizul procurorului Gonet, raportorul cazului, judecătorul Alexandre de Moraes, va trebui să transmită dosarul completului plenar al Curţii Supreme pentru a se pronunţa asupra constituţionalităţii sale.

Traseul acestui proiect a fost unul extrem de sinuos. Textul de lege a fost aprobat în decembrie de Parlamentul cu majoritate conservatoare, dar preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva i s-a opus prin veto în ianuarie. Ulterior, la sfârşitul lunii aprilie, parlamentarii au anulat acest veto, iar legea a intrat în vigoare pe 10 mai, înainte de a fi suspendată provizoriu de Curtea Supremă.