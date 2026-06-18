Justitie

Generalul (r) Ion Crînguș, fost inspector adjunct al Jandarmeriei Române, a obținut reabilitarea judecătorească

Comentează știrea
Generalul (r) Ion Crînguș, fost inspector adjunct al Jandarmeriei Române, a obținut reabilitarea judecătorească
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

La 13 ani după ce a fost condamnat definitiv în dosarul de corupție din Jandarmeria Română, generalul-maior în rezervă Ion Crînguș a obținut reabilitarea judecătorească, potrivit deciziei Curții Militare de Apel București.

Generalul (r) Ion Crînguș a obținut reabilitarea judecătorească

La sfârșitul lunii aprilie 2026, generalul (r) Ion Crînguș a depus la Curtea Militară de Apel o cerere de reabilitare judecătorească. La data de 27 mai 2026, judecătorii au admis cererea acestuia.

Soluția pe scurt: „Admite cererea și în baza 528 alin.1 C.p.p. rap. la art. 165 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. constată intervenită reabilitarea de drept a petentului gl. mr. rez. Crînguș Ion în raport de condamnarea din sentinţa penală nr. 234/12.03.2014 pronunţată de ICCJ (completul de 3 judecători) în dosarul nr. 835/1/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 22/10.02.2015 pronunțată de ICCJ (completul de 5 judecători), astfel cum a fost modificată prin sentința penală nr. 47/14.09.2017 pronunţată de Tribunalul Militar București în dosarul nr. 85/753/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1/07.02.2018 a Curții Militare de Apel București. În baza art. 537 C.p.p. dispune efectuarea mențiunilor corespunzătoare după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina sa.”

Generalul fusese condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare

În 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Ion Crînguș, alături de fostul inspector general Costică Silion și alți ofițeri, la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 6 ani.

Tunurile sovietice de pe plaja de la Tataia. Pseudo-atracțiile de pe Litoralul de acum 70 de ani
Tunurile sovietice de pe plaja de la Tataia. Pseudo-atracțiile de pe Litoralul de acum 70 de ani
„Vom recuceri Mariupol, chiar dacă va dura 20 de ani”. Regimentul Azov lansează atacuri masive asupra orașului
„Vom recuceri Mariupol, chiar dacă va dura 20 de ani”. Regimentul Azov lansează atacuri masive asupra orașului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) i-au acuzat pe cei doi generali că, în 2006 și 2008, au contribuit la reîncadrarea și promovarea ilegală a unui subofițer (P.P.), care fusese anterior trecut în rezervă din Poliție pentru abateri disciplinare grave.

Potrivit rechizitoriului, s-au folosit documente false, iar conducerea Jandarmeriei Române nu a sesizat organele judiciare după descoperirea neregulilor.

Reabilitarea judecătorească intervenită acum șterge consecințele condamnării din cazierul judiciar al generalului în rezervă Ion Crînguș.

Stiri calde

17:07 - Misterul colecției LEGO Star Wars dispărute. Un pensionar de 83 de ani, procese, acuzații și milioane de vizualizări ...

16:57 - Fundația Dacia pentru România alocă încă 1 milion de euro pentru mobilitate și lansează cea de-a doua ediție a progra...

16:47 - Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar: „De acum înainte o să am o tinichea de coadă”. Acuzațiile DNA. Update

16:38 - Tunurile sovietice de pe plaja de la Tataia. Pseudo-atracțiile de pe Litoralul de acum 70 de ani

16:28 - Zelenski: Rușii trebuie să simtă că un singur om, Putin, duce acest război. Kievul revendică atacurile asupra Moscovei

16:24 - Eurojust a gestionat aproape 14.000 de cazuri în 2025. România, printre țările cu cele mai multe dosare de corupție ș...

HAI România!

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Țara mică, mese puține

Țara mică, mese puține

Proiecte speciale