Generalul (r) Ion Crînguș a obținut reabilitarea judecătorească

La 13 ani după ce a fost condamnat definitiv în dosarul de corupție din Jandarmeria Română, generalul-maior în rezervă Ion Crînguș a obținut reabilitarea judecătorească, potrivit deciziei Curții Militare de Apel București.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, generalul (r) Ion Crînguș a depus la Curtea Militară de Apel o cerere de reabilitare judecătorească. La data de 27 mai 2026, judecătorii au admis cererea acestuia.

Soluția pe scurt: „Admite cererea și în baza 528 alin.1 C.p.p. rap. la art. 165 C.p. cu aplic. art. 5 C.p. constată intervenită reabilitarea de drept a petentului gl. mr. rez. Crînguș Ion în raport de condamnarea din sentinţa penală nr. 234/12.03.2014 pronunţată de ICCJ (completul de 3 judecători) în dosarul nr. 835/1/2013, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 22/10.02.2015 pronunțată de ICCJ (completul de 5 judecători), astfel cum a fost modificată prin sentința penală nr. 47/14.09.2017 pronunţată de Tribunalul Militar București în dosarul nr. 85/753/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1/07.02.2018 a Curții Militare de Apel București. În baza art. 537 C.p.p. dispune efectuarea mențiunilor corespunzătoare după rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina sa.”

În 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Ion Crînguș, alături de fostul inspector general Costică Silion și alți ofițeri, la 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 6 ani.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) i-au acuzat pe cei doi generali că, în 2006 și 2008, au contribuit la reîncadrarea și promovarea ilegală a unui subofițer (P.P.), care fusese anterior trecut în rezervă din Poliție pentru abateri disciplinare grave.

Potrivit rechizitoriului, s-au folosit documente false, iar conducerea Jandarmeriei Române nu a sesizat organele judiciare după descoperirea neregulilor.

Reabilitarea judecătorească intervenită acum șterge consecințele condamnării din cazierul judiciar al generalului în rezervă Ion Crînguș.