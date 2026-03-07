Decizia UE scoate de pe piață coloșii Visa și Mastercard? Ce este proiectul WERO

Dependența Uniunii Europene de sistemul de plăți operată de companii americane precum Visa și Mastercard a devenit un subiect tot mai prezent în dezbaterile instituțiilor europene, potrivit EuroNews.

În contextul actual al relațiilor geopolitice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, oficialii europeni discută despre necesitatea dezvoltării unor soluții proprii pentru procesarea plăților digitale.

În acest context, Uniunea Europeană a lansat în 2024 proiectul WERO, un sistem de plăți instant conceput pentru a oferi o alternativă europeană la rețelele internaționale de carduri. Inițiativa urmărește să reducă dependența blocului comunitar de infrastructura financiară controlată de companii din afara Europei.

În prezent, o parte semnificativă a tranzacțiilor digitale realizate în statele europene este procesată prin sistemele Visa și Mastercard. Potrivit datelor citate de publicația Capital, cele două companii au gestionat în 2023 plăți în valoare de aproximativ 4,7 trilioane de dolari în Uniunea Europeană.

Situația este evidentă în special în zona euro. În 13 dintre cele 21 de state membre ale zonei euro, plățile cu cardul sunt realizate exclusiv prin scheme internaționale de carduri.

În total, aproximativ 61% dintre tranzacțiile cu cardul din zona euro sunt procesate de branduri de carduri din Statele Unite.

Această situație ridică îngrijorări legate de autonomia financiară a Europei, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice globale. Aproximativ 450 de milioane de cetățeni europeni ar putea deveni vulnerabili în cazul în care accesul la aceste rețele ar fi restricționat.

Banca Centrală Europeană a atras atenția asupra acestui risc. Instituția subliniază importanța controlului asupra sistemelor de plată pentru stabilitatea economică a regiunii.

Reprezentanții băncii au declarat:

„Dacă pierdem controlul asupra banilor noștri, pierdem controlul asupra destinului nostru economic. Și renunțăm la un atribut cheie al suveranității”.

Pentru a reduce dependența de rețelele externe, Uniunea Europeană susține dezvoltarea unor sisteme proprii de plată. Una dintre principalele inițiative este WERO, lansat inițial în Germania în 2024.

WERO este un portofel digital paneuropean și un sistem de transferuri instant între persoane, dezvoltat de sectorul privat din Uniunea Europeană prin European Payment Initiative (EPI). Platforma permite utilizatorilor să trimită și să primească bani direct între conturi bancare, folosind numărul de telefon, adresa de e-mail sau coduri QR, fără a mai utiliza rețelele clasice de carduri.

În prezent, serviciul este disponibil pentru transferuri între persoane în Germania, Franța și Belgia. Dezvoltatorii proiectului intenționează să extindă treptat sistemul în întreaga Europă și să includă și plăți comerciale online.

Obiectivul declarat este ca până în 2027 WERO să devină o alternativă completă la sistemele internaționale de carduri.

Ludovic Francesconi, membru director și responsabil de strategie în cadrul European Payment Initiative, a explicat rolul proiectului:

„WERO vizează completarea arhitecturii suveranității plăților Europei cu o alternativă europeană scalabilă”.

Specialiștii din domeniul financiar consideră că proiectul ar putea contribui la creșterea independenței financiare a Uniunii Europene. Totuși, succesul inițiativei depinde de mai mulți factori, inclusiv adoptarea de către consumatori și comercianți.

Judith Arnal, cercetător senior la Centrul pentru Studii de Politici Europene și Institutul Regal Elcano, a explicat că sistemul trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea concura cu platformele existente.

„Trebuie să îndeplinească condiții cheie pentru a concura cu Visa și Mastercard. Trebuie să fie rentabil pentru comercianți, convenabil pentru consumatori, sigur împotriva fraudei și să ofere sisteme adecvate de soluționare a litigiilor”, a spus aceasta.

Experții subliniază că scopul proiectului nu este eliminarea sistemelor americane, ci dezvoltarea unei alternative europene care să funcționeze în paralel cu acestea.

Discuțiile despre dezvoltarea unui sistem european de plăți au fost intensificate și de precedentul creat în 2022, când Visa și Mastercard și-au suspendat operațiunile în Rusia după invazia Ucrainei.

Acest episod a demonstrat impactul pe care îl poate avea accesul limitat la infrastructura globală de plăți asupra economiei unei țări. În acest context, oficialii europeni consideră că dezvoltarea unor soluții interne ar putea contribui la consolidarea suveranității financiare a Uniunii Europene.

Judith Arnal a subliniat că o astfel de strategie nu presupune renunțarea la sistemele existente: „În loc să elimine Visa sau Mastercard, UE ar trebui să își construiască propriile alternative alături de sistemele americane”.