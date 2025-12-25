Președintele Vladimir Putin a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un, în care a descris relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord drept o „prietenie invincibilă”.

Conținutul mesajului, preluat de agenția oficială de presă din Coreea de Nord, KCNA, evidențiază cooperarea bilaterală în contextul războiului din Ucraina și implicarea militară a trupelor nord-coreene alături de forțele ruse. Declarațiile au fost făcute publice în ultima perioadă, pe fondul întăririi legăturilor dintre cele două state.

Potrivit textului publicat de agențiile de presă internaționale, în mesajul adresat lui Kim Jong Un, Vladimir Putin a vorbit despre anul 2025 ca despre unul „cu o semnificație specială” pentru relațiile dintre Moscova și Phenian.

El a menționat că prezența soldaților nord-coreeni în luptele din regiunea Kursk, în vestul Rusiei, a demonstrat „clar prietenia invincibilă și fraternitatea militantă” dintre cele două națiuni.

Putin a scris: „Intrarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanți și activitățile ulterioare ale geniștilor coreeni pe pământul Rusiei au dovedit clar prietenia invincibilă și fraternitatea militantă dintre Federația Rusă și RPDC”, potrivit presei care citează raportul KCNA.

Acest pasaj al scrisorii subliniază cooperarea militară dintre cele două state, menționând atât implicarea trupelor, cât și activitatea inginerilor coreeni pe teritoriul rus în cadrul operațiunilor militare.

Sursele internaționale citate în relatări notează că agențiile de informații sud-coreene și occidentale estimează că Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de soldați în Rusia pe parcursul anului 2024, în special în zona Kursk, împreună cu muniție și sisteme de rachete.

În plus, tratatul semnat în 2024 între Rusia și Coreea de Nord — un trat convenit de ambele părți pentru o cooperare strategică — este evocat în scrisoare ca fiind respectat în urma „eforturilor comune”, potrivit relatărilor agențiilor străine.

În continuarea mesajului, Putin a afirmat că legăturile solide dintre Moscova și Phenian pot contribui la stabilirea unei ordini considerate „juste” într-o lume multipolară, conform informațiilor din presa internațională care preia raportul KCNA.

Această mențiune reflectă poziționarea rușilor și nord-coreenilor într-un context geopolitic mai larg, în care liderii celor două state își exprimă intenția de a coordona poziții și politici externe într-un mediu internațional complex.

Pe lângă mesajul lui Putin, Coreea de Nord a confirmat public în 2025 că a trimis trupe pentru a sprijini efortul militar al Rusiei în Ucraina și a recunoscut că soldații săi au suferit pierderi în lupte, potrivit relatărilor anterioare ale presei internaționale bazate pe surse precum Reuters și Channels Asia.

De asemenea, agențiile de presă menționează un tratat bilateral semnat în 2024, care include clauze de cooperare și, potrivit liderilor, ar spori coordonarea în diverse domenii, inclusiv militar.