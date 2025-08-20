International De la interdicție la promovare. Casa Albă se lansează pe TikTok







TikTok devine noul canal de comunicare al administrației Trump, după ce Casa Albă a lansat marți un cont oficial pe platforma chineză de socializare, deși o lege federală impune vânzarea acesteia, potrivit The Guardian.

Decizia subliniază influența uriașă a aplicației în peisajul politic american și marchează o nouă etapă în strategia de comunicare a președintelui republican.

Contul oficial al Casei Albe a fost lansat marți cu un prim videoclip de 27 de secunde, însoțit de mesajul „America we are BACK! What’s up TikTok?”. La doar o oră după publicare, contul strânsese peste 4.500 de urmăritori.

Decizia vine în contextul în care Donald Trump a permis ca TikTok să continue să funcționeze în Statele Unite, în ciuda unei legi care prevede vânzarea forțată a companiei sau interzicerea acesteia din motive de securitate națională.

Potrivit purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt, administrația dorește să transmită „succesele istorice” ale mandatului către cât mai multe audiențe, inclusiv tinerii activi pe rețelele sociale. Popularitatea aplicației – peste 170 de milioane de utilizatori în SUA – a cântărit decisiv în opțiunea de a o utiliza drept canal oficial.

Legea federală care impune vânzarea TikTok ar fi trebuit să intre în vigoare pe 19 ianuarie, cu o zi înaintea inaugurării lui Trump. Totuși, președintele a decis să suspende aplicarea ei imediat după instalarea la Casa Albă.

În iunie, termenul a fost prelungit pentru a treia oară cu încă 90 de zile, iar noua dată limită expiră la jumătatea lunii septembrie.

ByteDance, compania-mamă a TikTok, a anunțat că poartă discuții cu autoritățile americane pentru o soluție, însă orice acord ar necesita și aprobarea Beijingului. Această situație tensionată menține incertitudinea asupra viitorului platformei pe piața americană.

Poziția lui Trump față de aplicația chineză a cunoscut o schimbare radicală. Dacă în 2020 susținea interzicerea TikTok, în campania electorală din 2024 a folosit platforma pentru a atrage tinerii alegători, acumulând aproape 15 milioane de urmăritori. Mai mult, l-a primit pe directorul executiv al companiei, Shou Zi Chew, la reședința sa din Florida și ulterior la ceremonia de inaugurare.

În prezent, contul personal al lui Trump pe TikTok numără 110,1 milioane de urmăritori, depășind platformele rivale. Prin contrast, conturile oficiale ale Casei Albe pe X și Instagram au doar 2,4, respectiv 9,3 milioane de urmăritori, în timp ce rețeaua proprie a președintelui, Truth Social, rămâne limitată la aproximativ 10,6 milioane.