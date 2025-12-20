De la comoditate la pericol. Ce recomandă ANSA când alegi catering pentru un eveniment

Republica Moldova. Serviciile de catering sunt tot mai frecvent alese pentru organizarea evenimentelor private, zile de naștere, mese de pomenire, aniversări sau întâlniri corporative, datorită comodității și economiei de timp pe care le oferă. Totuși, specialiștii atrag atenția că această opțiune aparent simplă vine la pachet și cu responsabilități majore, mai ales atunci când este pusă în joc siguranța alimentelor consumate de zeci sau chiar sute de persoane.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează că alegerea unui prestator de catering trebuie făcută cu maximă atenție și vine cu un set de recomandări clare, menite să reducă riscurile de toxiinfecții alimentare și alte probleme grave de sănătate.

ANSA subliniază că, înainte de a semna un contract, consumatorii ar trebui să analizeze atent experiența și reputația companiei de catering. Vechimea pe piață, recenziile altor clienți, modul de ambalare și livrare a produselor sunt indicii importante privind seriozitatea prestatorului. Respectarea condițiilor de igienă pe tot lanțul, de la preparare până la livrare, este esențială pentru siguranța alimentelor.

Un criteriu esențial în alegerea unei firme de catering îl reprezintă autorizarea oficială. ANSA recomandă verificarea dacă prestatorul este înregistrat sau autorizat sanitar-veterinar pentru acest tip de activitate. La nevoie, consumatorii sunt încurajați să solicite documentele confirmative, pentru a se asigura că serviciile sunt prestate legal și conform normelor în vigoare.

Condițiile de igienă din spațiile de preparare sunt un alt aspect crucial. Potrivit ANSA, bucătăriile trebuie să fie curate, bine întreținute, iar personalul să respecte strict normele de igienă personală. Orice abatere de la aceste reguli poate transforma un eveniment reușit într-un risc major pentru sănătatea participanților.

Un aspect adesea neglijat ține de locul unde are loc evenimentul. ANSA avertizează că organizarea meselor în spații neautorizate pentru activități alimentare poate pune în pericol siguranța mâncării și poate favoriza apariția toxiinfecțiilor alimentare. Localul ales trebuie să fie autorizat sau înregistrat sanitar-veterinar, astfel încât să permită depozitarea și servirea alimentelor în condiții corespunzătoare.

La fel de importantă este sursa produselor alimentare utilizate. Consumatorii sunt îndemnați să solicite informații clare despre proveniența ingredientelor și modul de preparare. Colaborarea cu producători autohtoni înregistrați și utilizarea produselor însoțite de certificate de calitate sunt indicatori importanți ai siguranței și calității meniului.

În ceea ce privește meniul, acesta trebuie să fie adaptat atât numărului de invitați, cât și preferințelor sau necesităților alimentare ale acestora. Opțiunile vegetariene, vegane, fără gluten sau pentru persoanele cu alergii nu mai sunt o excepție, ci o necesitate. Diversitatea și echilibrul preparatelor contribuie nu doar la satisfacția invitaților, ci și la reducerea risipei alimentare.

ANSA atrage atenția și asupra condițiilor de transport și depozitare a alimentelor. Produsele trebuie transportate exclusiv cu mijloace autorizate sanitar-veterinar și păstrate la temperaturi corespunzătoare pe toată durata evenimentului. Orice întrerupere a lanțului frigorific poate duce la alterarea produselor.

Ca sfaturi suplimentare, specialiștii recomandă utilizarea ingredientelor de sezon, care sunt mai proaspete și mai accesibile, dar și evitarea meniurilor prea grele sau monotone. Combinarea echilibrată a texturilor și aromelor poate contribui atât la calitatea mesei, cât și la siguranța alimentară.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor subliniază că nerespectarea acestor reguli poate avea consecințe serioase asupra sănătății. În cazul suspiciunilor privind calitatea serviciilor de catering, cetățenii pot depune o petiție online pe site-ul oficial ansa.gov.md sau pot apela Call Center-ul ANSA la numărul 022 511 511.