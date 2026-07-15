Verdețurile proaspete își pot pierde rapid prospețimea dacă nu sunt depozitate corect. Pătrunjelul, mărarul sau coriandrul se ofilesc adesea la doar câteva zile după ce au fost puse în frigider, însă specialiștii spun că un gest simplu, făcut imediat după cumpărături, le poate prelungi considerabil durata de păstrare.

Experții în siguranță alimentară recomandă să nu fie lăsate în punga în care au fost cumpărate. Umiditatea care se acumulează în interior favorizează degradarea frunzelor și grăbește alterarea acestora.

O soluție simplă este folosirea unui prosop de hârtie ușor umed.

Verdețurile se învelesc lejer într-un prosop de hârtie bine stors, apoi se introduc într-o pungă sau într-o caserolă care nu este închisă complet ermetic. Hârtia absoarbe excesul de umiditate, dar împiedică și uscarea frunzelor, menținând un echilibru optim.

În cazul ierburilor cu tulpină moale, precum pătrunjelul, coriandrul sau menta, o altă metodă eficientă este păstrarea lor într-un pahar cu puțină apă, asemenea unui buchet de flori, acoperite lejer cu o pungă și depozitate în frigider.

Nu toate verdețurile trebuie păstrate la frigider. Busuiocul este sensibil la temperaturile scăzute, iar frigul îi poate înnegri rapid frunzele. Specialiștii recomandă ca acesta să fie ținut la temperatura camerei, într-un pahar cu apă, ferit de lumina directă a soarelui.

O altă recomandare este ca verdețurile să nu fie spălate imediat după cumpărare dacă nu sunt folosite pe loc.

Apa rămasă pe frunze accelerează alterarea, motiv pentru care acestea ar trebui spălate doar înainte de utilizare. Dacă au fost deja clătite, este important să fie uscate foarte bine înainte de a fi puse în frigider. Aplicarea acestor metode poate prelungi cu câteva zile sau chiar cu una-două săptămâni prospețimea verdețurilor, în funcție de tipul acestora și de condițiile de depozitare.