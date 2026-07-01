Unul dintre cele mai importante segmente ale sistemului financiar mondial, piața creditelor private, începe să dea semne de slăbiciune, după ce majoritatea fondurilor listate specializate în acordarea de împrumuturi au raportat pierderi în primul trimestru al anului 2026.

Potrivit unei analize Reuters, deprecierea valorii activelor și creșterea costurilor de finanțare afectează un sector estimat la aproximativ 3.500 de miliarde de dolari.

Evoluția este urmărită atent de investitori și autoritățile de reglementare, deoarece aceste fonduri au devenit, în ultimii ani, o alternativă importantă la băncile tradiționale. Ele finanțează mii de companii de dimensiuni medii din Statele Unite și din alte economii dezvoltate, iar dificultățile întâmpinate de acest sector pot influența investițiile, locurile de muncă și ritmul de dezvoltare al afacerilor.

În mod tradițional, companiile apelau la bănci atunci când aveau nevoie de finanțare. În ultimul deceniu însă, fondurile de investiții specializate au început să acorde tot mai multe împrumuturi, dezvoltând ceea ce este cunoscut drept piața creditelor private.

Aceste fonduri împrumută bani firmelor și obțin venituri din dobânzi. Modelul a cunoscut o creștere accelerată după criza financiară din 2008, când băncile au fost obligate să respecte reguli mai stricte privind acordarea creditelor.

În prezent, valoarea acestei piețe este estimată la aproximativ 3.500 de miliarde de dolari, ceea ce o transformă într-un actor important al economiei globale.

Reuters a analizat situația financiară a 53 de fonduri listate, folosind date furnizate de S&P Global Market Intelligence. Rezultatele arată că, pentru prima dată în ultimii ani, sectorul a devenit neprofitabil în ansamblu.

Profitul mediu al fondurilor analizate s-a transformat într-o pierdere de 7,6 milioane de dolari în primul trimestru al anului 2026, după ce, în aceeași perioadă din 2025, acestea raportaseră un profit mediu de 26 de milioane de dolari.

Mai mult de jumătate dintre fondurile analizate – 28 din 53 – au înregistrat pierderi, comparativ cu doar 12 în urmă cu un an.

Specialiștii spun că această schimbare reflectă scăderea valorii unor împrumuturi și dificultățile întâmpinate de o parte dintre companiile finanțate.

Printre firmele afectate se numără și numeroase companii din industria software. Dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale a schimbat perspectivele pentru multe afaceri din domeniul tehnologiei, iar unele investiții considerate profitabile în urmă cu doar câțiva ani valorează acum mai puțin.

Ca urmare, fondurile au fost nevoite să reducă valoarea unor active din portofoliu, ceea ce s-a reflectat direct în rezultatele financiare.

„Administratorii de fonduri reduc evaluarea activelor într-o măsură mai mare decât am văzut până acum în acest ciclu. Acest lucru se va traduce în randamente mai mici pentru investitori”, a declarat Leyla Kunimoto, fondatoarea platformei Accredited Investor Insights, citată de Reuters.

Pe lângă deprecierea activelor, fondurile suportă și costuri mai mari pentru propriile împrumuturi. Datele analizate de Reuters arată că cheltuielile cu dobânzile au crescut cu aproximativ 20% în ultimii doi ani.

În același timp, multe fonduri folosesc structuri financiare complexe pentru a obține finanțare suplimentară, inclusiv prin entități care nu apar direct în bilanțurile principale.

Reuters precizează că nu există dovezi privind încălcarea legislației, însă aceste mecanisme pot face mai dificilă evaluarea nivelului real al îndatorării.

Problemele din piața creditelor private nu înseamnă că sistemul financiar se află într-o criză, însă reprezintă un semnal urmărit cu atenție de investitori și autorități.

Aceste fonduri finanțează mii de companii care dezvoltă produse, investesc în tehnologie sau creează locuri de muncă. Dacă accesul la finanțare devine mai dificil sau mai costisitor, investițiile pot încetini, iar unele firme pot amâna proiecte de extindere.

În același timp, randamentele mai mici pot afecta investitorii care au plasat bani în astfel de fonduri prin intermediul fondurilor de pensii, al administratorilor de active sau al altor produse financiare.