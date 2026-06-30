Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a cerut luni comercianților de carburanți să reducă imediat prețurile la pompă și a avertizat că vor exista „probleme mari” dacă aceștia nu vor respecta solicitarea. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social, în contextul în care prețurile la carburanți rămân un subiect sensibil pentru consumatorii americani și pentru administrația de la Washington.

Declarația vine după mai multe săptămâni în care costurile petrolului și ale benzinei au fost influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Deși cotațiile internaționale ale țițeiului au început să scadă pe fondul reluării dialogului diplomatic dintre Statele Unite și Iran, Trump consideră că această reducere nu se reflectă suficient în prețurile afișate la benzinării.

În mesajul publicat pe Truth Social, Donald Trump le-a transmis retailerilor că trebuie să reducă imediat prețurile la carburanți.

„Comercianții de benzină trebuie să își reducă prețurile IMEDIAT. Nu va exista speculă privind prețurile, ceea ce este complet ilegal. Dacă retailerii nu fac acest lucru, vor exista probleme mari. Începeți să vizați un nivel de aproximativ 2,50 dolari pe galon”, a scris președintele american.

Ținta de 2,50 dolari pe galon este considerabil sub media înregistrată în multe state americane în ultimele luni și reprezintă un obiectiv pe care administrația îl prezintă drept posibil în condițiile scăderii prețului petrolului brut.

Mesajul publicat luni completează declarațiile făcute de Donald Trump săptămâna trecută, când a afirmat că a cerut Departamentului Justiției să analizeze dacă marile companii petroliere și comercianții de carburanți mențin în mod nejustificat prețurile ridicate la pompă.

Președintele i-a acuzat pe operatori de practici de tip „price gouging”, termen utilizat în Statele Unite pentru majorarea excesivă și nejustificată a prețurilor în perioade de criză sau de dezechilibru al pieței. În legislația unor state americane, astfel de practici sunt interzise în anumite circumstanțe.

Până în prezent, companiile din sectorul petrolier nu au oferit un răspuns comun la acuzațiile formulate de administrația de la Washington.

Prețurile petrolului au crescut puternic în acest an după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective din Iran la sfârșitul lunii februarie. Iranul a răspuns prin atacuri asupra Israelului și asupra unor state din Golf care găzduiesc baze militare americane.

Escaladarea conflictului a alimentat temerile privind o posibilă perturbare a aprovizionării cu petrol din regiune, ceea ce s-a reflectat rapid în cotațiile internaționale și, ulterior, în costurile suportate de consumatori.

În ultimele săptămâni, însă, reluarea contactelor diplomatice dintre Washington și Teheran a contribuit la reducerea presiunii asupra pieței energetice. Scăderea prețului țițeiului a început să se reflecte treptat și în costurile carburanților din Statele Unite, însă administrația Trump consideră că ieftinirea ar trebui să fie mai accentuată.

Costul benzinei reprezintă unul dintre indicatorii economici urmăriți atent de alegătorii americani, iar evoluția acestuia poate influența percepția asupra administrației aflate la putere.

Republicanii încearcă să își păstreze majoritățile restrânse din Congres înaintea alegerilor legislative din luna noiembrie, iar prețurile la carburanți continuă să fie un subiect important în dezbaterea publică.

În paralel, conflictul din Orientul Mijlociu continuă să aibă consecințe umanitare majore. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile israeliene și americane asupra Iranului, precum și operațiunile militare desfășurate de Israel în Liban, au provocat mii de victime și au dus la strămutarea a milioane de persoane.

Un armistițiu a intrat în vigoare în luna aprilie și a fost ulterior prelungit, însă atât Statele Unite, cât și Iranul s-au acuzat reciproc de încălcarea acestuia.

În acest context, evoluția situației geopolitice și a pieței petroliere rămâne un factor esențial pentru prețurile la carburanți din Statele Unite și pentru economia globală.