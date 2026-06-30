Ciorbe care se mănâncă reci sau chiar cu gheață. În multe țări, o ciorbă fierbinte este alegerea perfectă pentru zilele reci. Însă atunci când temperaturile trec de 30 de grade, unele culturi culinare au găsit o soluție diferită: supele și ciorbele servite reci, uneori chiar cu cuburi de gheață.

De la rețete mediteraneene pe bază de legume până la preparate din Europa de Est sau Asia, aceste feluri de mâncare sunt apreciate pentru prospețime și efectul răcoritor.

Una dintre cele mai cunoscute supe reci din lume este gazpacho, originară din sudul Spaniei. Preparatul este realizat din roșii bine coapte, castraveți, ardei, usturoi, ulei de măsline, oțet și pâine, toate transformate într-o cremă fină. Gazpacho se servește bine răcit, iar în unele restaurante este adus la masă chiar cu cuburi de gheață și garnituri din legume proaspăt tocate.

În Balcani, una dintre cele mai populare variante este taratorul, specific Bulgariei. Rețeta combină iaurtul cu castraveți, mărar, usturoi și nuci mărunțite, iar consistența este ajustată cu apă foarte rece sau apă minerală. În zilele caniculare, cuburile de gheață fac parte aproape obligatoriu din preparat.

Tot din Spania provine și ajoblanco, o supă rece pe bază de migdale, usturoi, pâine și ulei de măsline. Spre deosebire de gazpacho, aceasta are o culoare albă și este servită adesea cu boabe de struguri sau bucăți de pepene, combinație care îi oferă un gust dulce-acrișor.

Francezii au creat propria versiune de supă rece, vichyssoise, o cremă fină din praz, cartofi și smântână. După preparare, aceasta este răcită complet înainte de a fi servită și este considerată un preparat rafinat al bucătăriei franceze.

O altă specialitate apreciată în Europa de Est este okroshka, întâlnită în Rusia și Ucraina. Aceasta conține cartofi fierți, castraveți, ridichi, ouă, verdețuri și, în multe variante, carne sau cârnați. Ingredientele sunt acoperite cu cvas, chefir sau iaurt diluat, iar supa este servită rece, fiind considerată una dintre cele mai răcoritoare mese de vară.

În Lituania, vedeta sezonului cald este šaltibarščiai, o supă de culoare roz intens, preparată din sfeclă roșie, chefir, castraveți, mărar și ceapă verde. Tradițional, este însoțită de cartofi fierți serviți separat.

Există și variante mai puțin cunoscute, dar la fel de spectaculoase. În Ungaria, meggyleves, supa rece de vișine, combină fructele cu smântână, zahăr și condimente precum scorțișoara și cuișoarele. Preparatul poate fi servit atât ca antreu, cât și ca desert în zilele toride.

În Asia, bucătăria coreeană oferă mai multe exemple de supe reci. Naengguk este o familie de preparate realizate din castraveți, alge sau ridichi, servite cu multă gheață. Tot în Coreea de Sud, mul naengmyeon combină tăițeii din hrișcă cu un bulion extrem de rece, în care plutesc frecvent bucăți de gheață.

Și în România există preparate care pot fi consumate reci, chiar dacă tradiția nu este la fel de bogată. Ciorba de castraveți cu iaurt, ciorba de salată preparată cu iaurt sau anumite variante de borș rece de sfeclă, inspirate din bucătăria est-europeană, sunt tot mai apreciate în sezonul cald.

Deși pentru mulți români ideea unei ciorbe cu gheață poate părea neobișnuită, în numeroase regiuni ale lumii aceste preparate fac parte din tradiția culinară de sute de ani.

Gazpacho, tarator sau okroshka demonstrează că o supă nu trebuie să fie fierbinte pentru a fi gustoasă, iar în timpul verii pot reprezenta una dintre cele mai răcoritoare și sănătoase opțiuni pentru masa de prânz.