Monden De ce s-a destrămat trupa No Comment. Un membru a dezvăluit adevăratul motiv







Trupa No Comment a fost una dintre cele mai populare formații ale anilor 2000, iar piesele lor încă sunt ascultate și în ziua de azi. După separarea profesională, Xenti Runceanu și Răzvan Trandafir nu au mai avut o legătură apropiată. Xenti este acum profesor de muzică la o școală deschisă de sora sa, producător muzical și pianist în diverse proiecte.

Motivul destrămării trupei No Comment

No Comment a fost un proiect muzical de succes pe piața românească, cu piese precum „Ești atât de frumoasă” și „La noapte o să te fur”, ascultate și după 23 de ani de la destrămarea trupei. După patru ani de activitate, Xenti Runceanu și Răzvan Trandafir s-au separat, iar niciunul nu a format o nouă trupă, rămânând activi în domeniul muzical.

După ce trupa s-a destrămat, au apărut multe speculații cu privire la motivele care au dus la încheierea colaborării dintre Xenti și Răzvan. Xenti Runceanu (48 de ani) a clarificat această situație.

„No Comments a început în 1998 și s-a terminat în 2002, perioadă în care am scos trei albume. La un moment dat, povestea noastră s-a oprit. Cred că s-a răcit prietenia dintre noi, asta ar fi dacă este să mă gândesc la un motiv clar. Nu ne-am certat, dovadă că nu voiam să facem separat alt proiect”, a declarat acesta, pentru Cancan.ro.

Perioada dificilă de după destrămarea trupei

Xenti și Răzvan nu și-au refăcut relația apropiată de odinioară și s-au distanțat treptat, comunicând rar și întâlnindu-se doar ocazional la evenimente comune. Xenti a declarat că a avut o perioadă dificilă după destrămarea trupei No Comment, petrecând un an departe de muzică.

„A fost greu după despărțire. După ce am renunțat la trupă, am terminat și facultatea, iar în acel moment a fost o viață diferită. A fost o perioadă de căutări, mai dificilă din punctul de vedere al drumului. Am început să lucrez după un an de când am avut ultimul concert cu No Comment.

Am lucrat pentru diferite emisiuni pentru care făceam suport muzical, am compus muzică de film, de teatru. În pandemie, am compus muzica pentru o piesă de teatru despre Mihaela Runceanu, «Disco ’89 – Cele 7 morți ale Mihaelei Runceanu”, a spus fostul membru.

Ce face Xenti Runceanu în prezent

În prezent, el participă la diverse proiecte ca pianist. Colaborează cu Orchestra Simfonică București în cadrul turneului „Vivaldi Rocks” și lucrează alături de soprana Irina Baianț. De 22 de ani, cântă la keyboard în formația Călin Geambașu Band, fiind cel mai vechi membru al trupei. De asemenea, Xenti este producătorul formației Amadeus.

În toamna anului trecut, el a început să predea. Sora sa, Andreea, care face parte din trupa Amadeus, a înființat o școală de muzică. „Yamaha Music School” a introdus un concept inovator în România, ceea ce l-a entuziasmat pe Xenti.

„Eu predau keyboard, sunt primul care face chestia asta. Toți profesorii sunt muzicieni activi, artiști care cântă, de exemplu, Andreea și Laura, de la Amadeus. Pregătim copiii pentru a fi artiști, nu neapărat pentru a cânta după partituri. Este un concept modern. Noi începem cu muzica pe care copilul o știe deja, nu cu Beethoven”, a mai declarat fostul membru, potrivit Cancan.ro.