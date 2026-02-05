De ce s-a căsătorit cu adevărat Mihai Constantinescu. Totul are legătură cu boala lui

Îndrăgitul cântăreț Mihai Constantinescu și-a iubit foarte mult soția, dar cu toate acestea nu s-a căsătorit decât târziu cu ea. După o relație de 25 de ani, cei doi au mers și la starea civilă.

Simona Secrier, cea care i-a stat alături artistului până în ultima clipă a povestit la un podcast faptul că nu a considerat niciodată necesar să se căsătorească. Ba chiar artistul i-a spus de câteva ori că pot merge oricând la starea civilă. ”Ne-am căsătorit în secret. Nu a fost o nuntă mare, a fost între prieteni și nașii și oameni din familie.

Cam atât. Nu m-am visat niciodată mireasă și nici de căsătorie nu m-am gândit pentru că ne era foarte bine așa și dacă doi oameni se simt bine împreună și au viața așa armonioasă nu prea vedeam rostul. Chiar nu avea nici un rost. Tot timpul îmi spunea ”când vrei tu mergem și facem și lucrul acesta, dacă ți-l dorești” și eu îi spuneam tot timpul că nu doresc, că îmi e foarte bine așa”, a explicat artista.

Doar că în momentul în care a început să se îmbolnăvească, artistul și-a dorit să se căsătorească. Drept urmare Simona nu a avut de ales.

”Dar la un moment dat când nu se mai simțea el foarte bine nu știu la ce s-a gândit și a insistat. Decizia nu a stat în mâinile mele. Și a spus el: ”hai să mergem, să facem lucrul acesta, pentru că tu ești persoana care a stat 25 de ani lângă mine și a avut grijă de mine”, a mai spus aceasta.

Simona Secrier a mai explicat că până acum nu și-a găsit un alt partener. „Am știut că îl iubesc atunci când el m-a ales pe mine. Îndrăgostită am fost tot timpul de el, dar atunci am simțit că eu sunt aleasa.

Vreau să îi mulțumesc pentru tot frumosul dăruit în cei peste 25 de ani pământeni și după, deoarece el este îngerul meu de lumină”, a spus aceasta după decesul artistului.