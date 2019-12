Nici ea, nici prietenii lui Mihai Constantinescu n-au încetat să spere că Mihai Constantinescu își va reveni în simțiri. ”Am sperat cu toţii, toţi apropiaţii, toţi prietenii… într-o minune! Îl ştiam un tip aşa vesel, de neclintit chiar şi în faţa bolii. Când suferea, nu voia să spună pentru a nu-i încărca pe cei apropiaţi. Când iubeşti pe cineva şi treci prin aşa ceva, este nevoie de foarte multă putere”, a povestit Simona Secrier la Acces Direct.

„Am vorbit cu persoane care au fost în comă şi mi-au spus că ei auzeau, nu puteau să se mişte, dar auzeau. Când am fost la el, am făcut tot posibilul să-l ţin la curent cu anumite lucruri din viaţa noastră. Vorbeam cu el, îi mai citeam rugăciuni sau acatiste. În fiecare zi încercam să fac altceva, ca să nu-l plictisesc. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putinţă.Medicii nu mi-au dat nicio speranţă de la bun început. Eu am crezut şi m-am rugat… Am sperat toţi într-o minune”, a conchis văduva.

Deși a fost un artist celebru, Mihai Constantinescu nu a reușit să strângă bani de pe urma carierei sale artistice. După 55 de ani de muzică, averea sa constă doar în drepturile de autor și un apartament, moștenite de soția sa.

