Pe cât de mult și-a dorit o fetiță, soarta a fost parcă împotriva lui

Mihai Constantinescu a murit ieri, 29 octombrie, la Spitalul Floreasca, acolo unde a stat internat în ultimele aproape șase luni. Artistul și-a dat ultima suflare după ce a văzut-o pentru ultima oară pe soția lui, Simona Secrier, care a fost chemată de urgență la spital după ce medicii și-au dat seama că viața lui mai atârnă doar de un fir de ață.

Medicii au făcut ”tot posibilul și imposibilul”, așa cum se auzea pe holul de la Terapie Intensivă, atunci când Simona Secrier plângea în hohote, iar medicii căutau s-o îmbărbăteze. Într-un final, inima cântărețului a cedat.

Chiar dacă era iubit de multă lume, Mihai Constantinescu a regretat mereu că nu a simțit iubirea de părinte, pentru că, deși și-a dorit extrem de mult un copil, mai ales o fetiță, soarta a făcut ca acest lucru să nu se întâmple niciodată.

Într-un interviu mai vechi, el povestea că a avut șansa asta la vârsta de 30 de ani, când iubita lui de la acea vreme, care era în clasa a XII-a, a rămas însărcinată, însă nu a dorit să păstreze copilul. Iar asta l-a afectat extrordinar de mult.

Regretata lui soră a povestit chiar detalii despre acest subiect delicat. „Eu nu am putut face copii, iar Mihai trebuie sa raspunda, in functie de cucoanele cu care a fost. Mihai s-a casatorit cu gandul sa aiba o fetita, dar ea nu a vrut sa-si strice silueta. Apoi a mai avut prietene, ele si-au dorit copii cu el, dar le era teama ca el nu vrea si nu l-au intrebat. Imi pare foarte rau, am venit singuri, plecam singuri, se alege praful de tot”, declara Ileana, sora mai mare a cântărețului. Între timp, femeia a murit din cauza unei grave maladii.

Cu Simona Secrier s-a căsătorit pentru că o iubea extrem de mult, deși știa că nu-i va putea oferi un copil, din motive medicale.

