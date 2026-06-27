Lipsa de freon la frigider apare de obicei încet, iar din acest motiv mulți oameni își dau seama prea târziu că există o problemă. Aparatul nu se strică brusc, ci începe treptat să răcească mai slab, iar schimbarea se observă mai ales în modul în care se păstrează alimentele. Laptele nu mai rezistă la fel de mult, legumele își pierd rapid prospețimea, iar băuturile nu mai sunt suficient de reci, chiar dacă frigiderul pare că merge în continuare normal. În același timp, compresorul începe să funcționeze mai mult decât în mod normal și intră mai rar în pauzele obișnuite dintre cicluri.

Practic, frigiderul pare că „nu se mai oprește”, iar acest efort continuu duce la un consum mai mare de curent și, în timp, poate grăbi uzura motorului, ceea ce face reparația mai complicată și mai costisitoare.

Pe măsură ce pierderea de freon se accentuează, răcirea devine tot mai neuniformă. Congelatorul poate părea încă funcțional, în timp ce compartimentul de frigider nu mai ajunge la temperatura necesară.

De asemenea, se poate observa că pereții interiori nu mai sunt la fel de reci ca înainte, iar în anumite zone temperatura este vizibil mai ridicată. Uneori, alimentele așezate în spate se strică mai repede decât cele din față.

Un alt semn important este funcționarea continuă a motorului. Frigiderul nu mai intră în ciclurile normale de oprire, ci pare să funcționeze permanent, încercând fără succes să atingă temperatura setată. În unele cazuri, se poate observa și o ușoară creștere a vibrațiilor sau a zgomotului compresorului, semn că acesta lucrează mai intens decât în mod obișnuit.

În mod normal, freonul nu se consumă într-un sistem închis, așa că orice scădere indică o problemă tehnică. De cele mai multe ori, pierderea apare din fisuri foarte fine în conductele de cupru sau aluminiu, care se pot forma în timp din cauza vibrațiilor sau a uzurii aparatului.

O altă cauză frecventă o reprezintă îmbinările slăbite sau sudurile imperfecte, care pot ceda după ani de funcționare. În situații mai grave, poate fi afectat evaporatorul, o componentă esențială a sistemului de răcire, iar în acest caz reparația devine mai complicată și mai costisitoare.

Problema principală este că aceste scurgeri sunt adesea foarte mici și greu de depistat fără echipamente speciale.

Situația nu poate fi evaluată corect doar după semnele vizibile, deoarece acestea pot fi ușor confundate cu alte defecțiuni, precum un termostat defect sau o ventilație necorespunzătoare. De aceea, este nevoie de intervenția unui tehnician, care poate stabili cu exactitate cauza problemei.

Acesta verifică presiunea din circuitul frigorific și realizează teste de etanșeitate pentru a identifica exact locul pierderii. În unele cazuri, se folosesc soluții speciale sau echipamente electronice de detecție. Abia după ce scurgerea este găsită și reparată se poate trece la reîncărcarea cu freon, altfel problema va reapărea rapid.

Costurile pentru încărcarea cu freon variază în funcție de tipul frigiderului, de capacitatea acestuia și de complexitatea intervenției. În general, pentru o simplă reîncărcare, prețurile pornesc de la aproximativ 200–450 de lei, în funcție de service și de tipul agentului frigorific utilizat.

Dacă însă este necesară și identificarea sau repararea scurgerii, costul total crește semnificativ, ajungând frecvent între 600 și 1000 de lei. În cazurile mai complicate, în special la frigidere mai vechi sau la modele cu sisteme mai greu accesibile, prețul poate depăși această sumă.

Este important de menționat că în acest cost nu intră doar freonul propriu-zis, ci și manopera, testarea instalației, precum și eventualele reparații ale conductelor sau componentelor defecte.

Decizia de a repara sau înlocui frigiderul depinde în mare măsură de vechimea aparatului și de starea generală a acestuia. Dacă frigiderul este relativ nou și nu a mai avut probleme similare, reparația este de obicei o soluție eficientă și poate prelungi durata de viață cu câțiva ani buni.

În schimb, dacă aparatul este vechi și începe să aibă pierderi repetate de freon sau alte defecțiuni, costurile cumulate pot deveni mai mari decât valoarea lui de piață, iar în acest caz înlocuirea este o opțiune mai logică din punct de vedere economic.