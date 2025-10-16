De ce nu-l uită Ioana Ginghină pe Papadopol. Vorbește de el și acum
- Emma Cristescu
- 16 octombrie 2025, 16:31
Ioana Ginghină nu a ezitat niciodată să vorbească despre viața ei personală și despre dificultățile apărute după divorț. Recent, actrița a oferit detalii despre relația tensionată cu Alexandru Papadopol, tatăl fiicei sale, Ruxandra, explicând de ce îl aduce constant în discuție, chiar și după ce ambii și-au refăcut viața.
Ioana Ginghină, despre noua relație a lui Papadopol
Pe 14 februarie 2025, Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca. Evenimentul a reprezentat un șoc pentru fiica lor, Ruxandra, care a aflat despre noua căsnicie din presă, nu direct de la tatăl ei. Ioana Ginghină a povestit că adolescenta a fost extrem de supărată și confuză.
„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’ Că și de Adriana tot din presă a aflat. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.”
Această reacție a fiicei a fost unul dintre motivele principale pentru care Ioana Ginghină continuă să vorbească public despre Alexandru Papadopol. Actrița a explicat că preocuparea ei principală este bunăstarea Ruxandrei și că vrea ca tatăl să fie mai prezent în viața adolescentei.
De ce încă vorbește de el
Criticii au întrebat-o adesea de ce continuă să-l aducă în discuție pe fostul soț, cu toate că relația lor s-a încheiat acum mulți ani. Ioana a explicat că motivul principal este chiar fiica lor.
„Să vă răspund la cei care vă tot întrebați prin comentarii: ‘Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?’ Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des: ‘De ce numai tu și tata nu? De ce Cristi care este un străin și tata nu?’”, a spus ea în emisiunea lui Măruță.
Actrița a spus că discuțiile despre fostul partener nu sunt motivate de resentimente, ci de dorința de a fi corectă și responsabilă față de copil. Ea consideră că este esențial să explice situațiile Ruxandrei și să încurajeze implicarea tatălui în educația și viața ei de zi cu zi.
Prioritatea este copilul
Ioana a declarat că, indiferent de problemele dintre părinți, fiica lor trebuie să fie mereu pe primul loc. Actrița consideră că, în ciuda faptului că Alexandru Papadopol și-a refăcut viața și s-a căsătorit, responsabilitatea sa de tată nu dispare.
Ioana a mai precizat că își dorește ca Ruxandra să aibă un sprijin constant și să nu simtă că lipsa tatălui afectează experiențele importante din viața ei.
De asemenea, Ioana Ginghină a amintit că există momente tensionate în care fiica întreabă direct de ce tatăl ei nu se implică mai mult și că aceste întrebări o fac să reflecteze constant la rolul său de mamă. Actrița a spus că încearcă să fie cât mai transparentă și să ofere Ruxandrei suport emoțional, explicând situațiile într-un mod în care fiica ei să înțeleagă realitatea.
