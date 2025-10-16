De ce nu-l uită Ioana Ginghină pe Papadopol. Vorbește de el și acum

Ioana Ginghină nu a ezitat niciodată să vorbească despre viața ei personală și despre dificultățile apărute după divorț. Recent, actrița a oferit detalii despre relația tensionată cu Alexandru Papadopol, tatăl fiicei sale, Ruxandra, explicând de ce îl aduce constant în discuție, chiar și după ce ambii și-au refăcut viața.

Pe 14 februarie 2025, Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca. Evenimentul a reprezentat un șoc pentru fiica lor, Ruxandra, care a aflat despre noua căsnicie din presă, nu direct de la tatăl ei. Ioana Ginghină a povestit că adolescenta a fost extrem de supărată și confuză.

„Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât. A zis: ‘Tată, iar aflu din ziare?’ Că și de Adriana tot din presă a aflat. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului.”

Această reacție a fiicei a fost unul dintre motivele principale pentru care Ioana Ginghină continuă să vorbească public despre Alexandru Papadopol. Actrița a explicat că preocuparea ei principală este bunăstarea Ruxandrei și că vrea ca tatăl să fie mai prezent în viața adolescentei.

Criticii au întrebat-o adesea de ce continuă să-l aducă în discuție pe fostul soț, cu toate că relația lor s-a încheiat acum mulți ani. Ioana a explicat că motivul principal este chiar fiica lor.

„Să vă răspund la cei care vă tot întrebați prin comentarii: ‘Ginghină asta nu poate să treacă peste Papadopol? Ce tot vorbește atâta de Papadopol?’ Ei bine, Ginghină trăiește în casă cu fiica lui Papadopol, care întreabă destul de des: ‘De ce numai tu și tata nu? De ce Cristi care este un străin și tata nu?’”, a spus ea în emisiunea lui Măruță.

Actrița a spus că discuțiile despre fostul partener nu sunt motivate de resentimente, ci de dorința de a fi corectă și responsabilă față de copil. Ea consideră că este esențial să explice situațiile Ruxandrei și să încurajeze implicarea tatălui în educația și viața ei de zi cu zi.

Ioana a declarat că, indiferent de problemele dintre părinți, fiica lor trebuie să fie mereu pe primul loc. Actrița consideră că, în ciuda faptului că Alexandru Papadopol și-a refăcut viața și s-a căsătorit, responsabilitatea sa de tată nu dispare.

Ioana a mai precizat că își dorește ca Ruxandra să aibă un sprijin constant și să nu simtă că lipsa tatălui afectează experiențele importante din viața ei.

De asemenea, Ioana Ginghină a amintit că există momente tensionate în care fiica întreabă direct de ce tatăl ei nu se implică mai mult și că aceste întrebări o fac să reflecteze constant la rolul său de mamă. Actrița a spus că încearcă să fie cât mai transparentă și să ofere Ruxandrei suport emoțional, explicând situațiile într-un mod în care fiica ei să înțeleagă realitatea.