De ce Mihai Eminescu era revoltat că Dobrogea a intrat în hotarele României

Cunoscut pentru poezii­le sale presărate de sen­timente patriotice și de critica dură a epigonilor, pentru articolele de presă foarte dure contra adversarilor politici liberali, Mihai Eminescu a mers foarte departe cu activitatea sa cri­tică. Pierderea postului de la Biblioteca Universitară din Iași l-a determinat pe Mihai Eminescu să se dedice pre­sei scrise. Aici, a avut numeroase articole de presă.

Mihai Eminescu nu era de acord cu revenirea acestei regiuni istorice la România. El considera că era o zonă sălbăticită care va fi civilizată de români ca să fie răpită de ruși. Considera că Basarabia de Sud era o comoară în raport cu noul teritoriu. Evident, i se poate ierta marelui poet această afirmație pentru că mulți nu credeau în integrarea Dobrogei.

Totuși, la 1913, România se consolida în Dobrogea prin preluarea Cadrilaterului (Dobrogea de Sud) pe care l-a controlat până în septembrie 1940, când a fost obligată să-l cedeze Bulgariei.. Vechiul pământ românesc revenit la patria mamă la 1878 se va dezvolta spectaculos în deceniile care au urmat Unirii cu România dar mai ales după Al Doilea Război Mondial.

Corespondența poetului Mihai Eminescu trimisă Veronicăi Micle conține și informații despre un scurt sejur al marelui poet la Marea Neagră în vara anului 1882. A locuit într-un hotel modern al Constanței, prilej de a lăuda realizările românești din primii ani de după introducerea administrației românești în Dobrogea și la Constanța.

Mihai Eminescu și-ar fi dorit ca în anul următor, 1883, el și iubita sa să facă „băi de Mare”, utile combaterii „bătăilor iuți ale inimei”, dar din păcate, în acea vară, marele poet se va îmbolnăvi grav și va intra în ultima etapă tragică a existenței sale.

