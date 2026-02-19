De ce a plecat Mirel Rădoi de la Craiova. Acum au apărut primele explicații pentru gestul neașteptat

Au apărut noi detalii despre motivul pentru care Mirel Rădoi a decis, în urmă cu câteva luni, să încheie colaborarea cu Universitatea Craiova. Informațiile au fost făcute publice după o discuție pe care fostul antrenor ar fi avut-o cu Dumitru Dragomir, în care ar fi lăsat să se înțeleagă că intervențiile din partea patronatului în alcătuirea echipei au cântărit decisiv în hotărârea sa.

Potrivit declarațiilor oferite de Dumitru Dragomir, acesta s-a întâlnit recent cu Mirel Rădoi și a încercat să afle ce a stat la baza plecării de la Universitatea Craiova. Din discuție ar fi reieșit că antrenorul nu a fost de acord cu imixtiunea patronului Mihai Rotaru în deciziile tehnice.

„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: Băi, copil frumos, ce e cu tine?. A zis: Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc. I-am răspuns: Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară”, a spus Mitică Dragomir, la Fanatik.

Fostul șef al Ligii l-ar fi sfătuit pe Rădoi ca, pe viitor, să fie mai flexibil în relația cu finanțatorii, chiar dacă își păstrează propriile convingeri în plan profesional.

La scurt timp după oficializarea plecării, Mirel Rădoi a publicat un mesaj în care a mulțumit tuturor celor implicați în activitatea clubului și și-a exprimat încrederea că echipa își poate atinge obiectivele și fără el.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI. ‘Fimul’ ȘTIINȚA CAMPIOANA trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a ‘murit’, pentru că actorul principal (jucătorii +suporterii) poate trece de orice obstacol”, a fost mesajul emoționant postat de Mirel Rădoi pe conturile sale de socializare.

După plecarea sa, conducerea clubului a decis numirea lui Filipe Coelho pe banca tehnică. Decizia a avut efecte diferite: în competiția internă, echipa din Bănie a ajuns pe primul loc în Superligă, însă parcursul european s-a încheiat odată cu eliminarea din Conference League.

Despărțirea dintre Mirel Rădoi și Universitatea Craiova rămâne astfel legată de neînțelegerile privind autonomia deciziilor tehnice, aspect care, potrivit declarațiilor făcute publice, ar fi dus la ruptura dintre antrenor și club.